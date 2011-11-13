سرقت بزرگ از طلافروشیهای کرمان/ ردپای اتباع بیگانه غیرمجاز مشهود است

به گزارش خبرنگار مهر، چهار مغازه طلافروشی در راسته طلافروشان بازار تاریخی شهر کرمان شنبه شب سرقت شد و جواهرات موجود در این مغازه ها به سرقت رفته است و تاکنون نیز ردپایی از سارقان به دست نیامده است این درحالی است که طی سالهای اخیر سرقت از طلافروشیهای کرمان به ندرت اتفاق افتاده بود.

نکته جالب توجه اینکه سرقت صورت گرفته بودن هیچ گونه دستکاری قفلهای اصلی بازار طلافروشان کرمان روی داده است اما نکته مورد توجه و تاسف انگیز در خصوص این سرقت اعتماد طلافروشان قربانی این سرقت به تبعه ای خارجی است که بدون مجوز وارد کشور شده است و اینکه این فرد کلیه کلیدهای بازار را در اختیار داشته است این درحالی است که پلیس بارها به مردم کرمان در خصوص عدم اعتماد به افراد خارجی فاقد مجوز هشدار داده است.

معاون اجتماعی فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: این سرقت پشت دربهای بسته بازار حاج آقا علی در بازار کرمان روی داده است و مشخص است که هر کس که این سرقت را انجام داده است امکان دسترسی داشته است.

سرهنگ علیرضا پریور افزود: همچنان بررسیها در خصوص این سرقت ادامه داد و پلیس به نتیجه قطعی نرسیده است اما نگهبان این بازار که از اتباع بیگانه بوده و کلیه کلیدها و حتی ریموت کنترل الکترونیکی را در اختیار داشته است مفقود شده است و احتمال زیادی وجود دارد که وی در این سرقت نقشی داشته است اما هیچ چیز فعلا قطعی نیست و همچنان بررسیها ادامه دارد.

وی ادامه داد: سارقان به راحتی دربهای مغازه های طلافروشیها را باز کرده اند و با استفاده از دستگاه برش گاو صندوق ها را باز کرده اند و سرقت روی داده است.

سرهنگ پریور در خصوص میزان طلای سرقت شده نیز گفت: هنوز میزان دقیق جواهرات سرقت شده مشخص نیست و کارآگاهان کرمان در حال بررسی شواهد و سرنخ های موجود در صحنه جرم هستند.

وی از مردم خواست به هیچ وجه به اتباع بیگانه ای که فاقد مجوز هستند اعتماد نکنند و ادامه داد: بارها به مردم در این زمینه اطلاع رسانی شده است اما اینکه چرا برخی افراد به این مسائل بی توجه هستند و درنهایت شاهد چنین مواردی هستیم باید از خود این افراد پرسید که چرا به کسی که هیچ هویتی ندارد و قابل تعقیب پلیسی نیست اعتماد می کنند.

وی ادامه داد: از مردم می خواهیم به اتباع بیگانه فاقد مجوز به هیچ وجه اعتماد نکنند و آنها وارد کار و زندگی خود نکنند.



در واقع این افراد از راههای قاچاق و توسط قاچاقچیان انسان از مرزهای شرقی کشور وارد استانهای مختلف می شوند بطوریکه طبق آمار رسمی که معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان اعلام کرده است هم اکنون در استان کرمان که یکی از استانهای مهاجر پذیر کشور محسوب می شود 179 هزار تبعه خارجی زندگی می کنند و تعجب آور این است که از این تعداد 103 هزار نفر فاقد هر گونه مجوز و هویتی در کشور هستند و همین مسئله زمینه را برای ارتکاب به جرایم مختلف برای این افراد فراهم کرده است با این وجود و با توجه به درخواستهای مکرر مردم کرمان در خصوص ترد این افراد هنوز مردم کرمان در انتظار استانی بدون اتباع بیگانه هستند.

این درحالی است که طبق آمار 30 درصد از جرایم خشن استان کرمان توسط همین افراد صورت می گیرد و همچنین تاثیر منفی نیز بر اشتغال، فرهنگ و بهداشت دارند با این وجود 10 درصد جمعیت بزرگترین استان کشور اتباع بیگانه هستند و برخی از شهرستانهای مانند رفسنجان به مرکز زندگی این افراد تبدیل شده و همچنین برخی شهرهای اقماری کرمان نیز شاهد غلبه جمعیتی اتباع بیگانه هستند.

جواد کمالی، معاون استاندار کرمان چندی پیش در جمع خبرنگاران کرمان در حالی که همه انتظار داشتند کرمان مکانی ممنوع برای اتباع بیگانه شود گفت: طبق مصوبه شورای عالی امنیت کشور تنها هفت شهرستان کرمان برای حضور این افراد ممنوع شده است.

طبق گفته کمالی بم، فهرج، نرماشیر، رودبار، قلعه گنج، ریگان و عنبرآباد از شهرستانهای ممنوع برای حضور اتباع بیگانه هستند.

این درحالی است که مردم کرمان بارها اعلام کرده اند که خواستار ممنوع شدن استان کرمان برای حضور این افراد است.

مهمترین زمینه حضور اتباع بیگانه در استان کرمان باغهای پسته و کشاورزی و همچنین بخش ساختمان سازی است و به گفته کارشناسان به دلیل حضور طولانی مدت این افراد بازار کار و مردم کرمان به شدت به خصوص درکارهای سخت به اتباع بیگانه وابسته شده است.

با وجود مبارزه نیروی انتظامی با حضور اتباع فاقد مجوز در کشور به دلیل نبود قوانین محکم و مجازاتهای سنگین همچنان شاهد حضور این افراد در استان کرمان هستیم بطوریکه بعد از دستگیری و تحویل این افراد به اردوگاههای اتباع بیگانه و طرد آنها از کشور بار دیگر آنها با پرداخت هزینه ای معادل 500 هزار تا یک میلیون تومان با استفاده از شبکه های قاچاق انسان بار دیگر اقدام به مهاجرت غیر قانونی می کنند.