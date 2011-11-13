یادواره 100 شهید ورزشکار شهرستان آمل برگزار می شود

هاشم جمشیدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین یادواره 100شهید ورزشکار شهرستان آمل، سوم آذرماه با سخنرانی وزیر ورزش و جوانان برگزار می شود.

وی افزود: مقدمات برگزاری یادواره شهدای ورزشکار در شهرستان آمل فراهم شده و اعضای کمیته های برگزاری این مراسم مشخص شدند.

رئیس اداره ورزش و جوانان آمل اضافه کرد: قرار است با حضور وزیر ورزش و جوانان، عملیات اجرایی بزرگترین سالن ورزشی سرپوشیده مازندران به ظرفیت هشت هزار نفری آغاز شود.

جمشیدپناه ادامه داد: اداره ورزش و جوانان آمل به منظور گرامیداشت برنامه های هفته بسیج، مسابقات ورزشی زیادی را تدارک دیده که همه مسابقات ورزشی در این شهرستان با محوریت بسیج برگزار خواهد شد.

وی، برگزاری یادواره 100شهید ورزشکار را ازمهمترین برنامه های هفته بسیج در بخش ورزش دانست و گفت: برگزاری این یادواره از یکسال گذشته تاکنون در حال پیگیری بوده که خوشبختانه با موافقت مجموعه شهرستان، این یادواره سوم آذرماه امسال برگزار خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان آمل ، برگزاری همایش های پیاده روی عمومی در سطح روستاها، کوهپیمایی و میزبانی مسابقات استانی و کشوری در این هفته را از برنامه ورزشی در راستای گرامیداشت برنامه های هفته بسیج در این شهرستان اعلام کرد.