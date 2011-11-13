تلاش اوباما برای همراه کردن چین علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "باراک اوباما" روز گذشته در حاشیه نشست رهبران آسیا-اقیانوسیه در هونولولو مرکز ایالت هاوایی در ایالات متحده با "هو جین تائو" درباره مباحث بین المللی از جمله ایران، کره شمالی، تغییرات آب و هوایی، امنیت جهانی و واحد پول چین گفتگو کرد.

اوباما پیش از برگزاری این نشست تاکید کرد روابط چین و آمریکا می تواند بر اساس احترام متقابل و منافع دوجانبه گسترش یابد.

رئیس جمهوری آمریکا گفت: مهم است که آمریکا و چین در این بازه زمانی که اوضاع بین المللی بسیار پیچیده است، با یکدیگر همکاری کنند.

اظهارات اوباما در حالی مطرح می شود که هم اکنون آمریکا و اروپا در پی انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران بر فشارهای خود علیه این کشور افزوده و در تلاش برای همراهی کردن چین و روسیه با خود هستند.

این درحالیست که چین و روسیه ضمن مخالفت خود با اعمال فشار علیه ایران خواستار حل پرونده هسته ای این کشور به روشی دیپلماتیک و از طریق گفتگو شدند.