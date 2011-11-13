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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۹:۲۶

در دیدار با هوجین تائو رخ داد؛

تلاش اوباما برای همراه کردن چین علیه ایران

تلاش اوباما برای همراه کردن چین علیه ایران

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه تلاشهای خود برای همراه کردن چین در خصوص اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران با همتای چینی دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "باراک اوباما" روز گذشته در حاشیه نشست رهبران آسیا-اقیانوسیه در هونولولو مرکز ایالت هاوایی در ایالات متحده با "هو جین تائو" درباره مباحث بین المللی از جمله ایران، کره شمالی، تغییرات آب و هوایی، امنیت جهانی و واحد پول چین گفتگو کرد.

اوباما پیش از برگزاری این نشست تاکید کرد روابط چین و آمریکا می تواند بر اساس احترام متقابل و منافع دوجانبه گسترش یابد.

رئیس جمهوری آمریکا گفت: مهم است که آمریکا و چین در این بازه زمانی که اوضاع بین المللی بسیار پیچیده است، با یکدیگر همکاری کنند.

اظهارات اوباما در حالی مطرح می شود که هم اکنون آمریکا و اروپا در پی انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران بر فشارهای خود علیه این کشور افزوده و در تلاش برای همراهی کردن چین و روسیه با خود هستند.

این درحالیست که چین و روسیه ضمن مخالفت خود با اعمال فشار علیه ایران خواستار حل پرونده هسته ای این کشور به روشی دیپلماتیک و از طریق گفتگو شدند.

کد مطلب 1458594

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