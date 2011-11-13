لفاظی ماجراجویانه"رامنی" علیه ایران/ کسب رای صهیونیستها هدف نامزدها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "میت رامنی" روز گذشته در یک مناظره تلویزیونی تنها چند روز پس از انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران در ادامه رویکرد خصمانه خود علیه این کشور گفت: در صورت پیروزی درانتخابات برای توقف برنامه هسته ای ایران هر اقدامی را حتی حمله نظامی انتخاب می کنم.

فرماندار سابق ایالت ماساچوست تاکید کرد: "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا نتوانسته رویکردی قاطع را در قبال ایران اتخاذ کند.

میت رامنی با ابراز حمایت از تحریم ها و دیگر روش ها برای اعمال فشار بر ایران گفت: در صورتی که این روشها پاسخ ندهد، دیگر گزینه ها از جمله حمله نظامی را انتخاب می کنم.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که آژانس تحت فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و دیگر کشورهای غربی در گزارش ناعادلانه خود مدعی شده است : ایران انتقال مواد هسته ای به تاسیسات فردو در زیر زمین را آغاز کرده است.

آژانس ادعا کرده است نگرانی هایی درباره احتمال وجود بعد نظامی در برنامه هسته ای ایران وجود دارد و این کشور فعالیتهایی را با هدف تولید سلاح هسته ای انجام داده است.