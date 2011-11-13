وحدت سوریه اولویت مطلق است/ مخالف دخالت خارجی در سوریه هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، محمد کامل عمرو در واکنش به تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب اعلام کرد که قاهره با دخالت های خارجی در امور داخلی سوریه تحت هر عنوانی به شدت مخالف است.

وی افزود: وحدت سوریه یک اولویت مطلق است که باید در هر شرایطی حفظ شود. موضع مصر در قبال بحران سوریه همواره بر ضرورت پایان خشونت ها و حمایت از غیر نظامیان و حل تنش های موجود از طریق گفتگوهای ملی استوار بوده است.

خاطرنشان می شود اتحادیه عرب روز گذشته در نشست فوق العاده خود درباره سوریه با 18 رای موافق و رای مخالف لبنان و یمن و رای ممتنع عراق عضویت سوریه در این اتحادیه را تا زمان پایان خشونت ها در این کشور به حال تعلیق درآورد.

