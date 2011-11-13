مجید حمیدزاده در یک گفتگوی کوتاه با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش که «آیا جایزه جلال آل‌احمد امسال و در چهارمین دوره خود در بخش داستان، اثر برگزیده دارد؟» این موضوع را تأیید کرد.

دبیر علمی جایزه ملی جلال آل‌احمد توضیحی در این‌باره که این جایزه به یک یا احیاناً چند اثر (به صورت مشترک) تعلق می‌گیرد، توضیحی ارائه نداد.

وی همچنین از ارائه توضیحات بیشتر درباره نتایج داوری در دیگر بخش‌های این جایزه ملی خودداری کرد.

بر اساس آیین‌نامه جایزه جلال آل‌احمد به خالق هر اثر برگزیده در سه شاخه این جایزه (شامل داستان، نقد ادبی و تاریخ‌نگاری و مستند‌نگاری) 110 سکه بهار آزادی اهدا خواهد شد.

پیشتر هم علی شجاعی صائین مدیرعامل «خانه کتاب» - موسسه مجری این جایزه - به خبرنگار مهر گفته بود: امسال 4257 عنوان کتاب در گردونه داوری چهارمین جایزه ملی جلال آل‌احمد بوده‌اند که از این میان 1624 عنوان مربوط به بخش‌ داستان، 1013 عنوان مربوط به بخش نقد ادبی و 1538 عنوان هم مربوط به بخش تاریخ‌نگاری و مستندنگاری بوده‌اند.

بر اساس اعلام مراسم اختتامیه چهارمین جایزه ادبی جلال آل‌احمد در تاریخ 2 آذر همزمان با تولد این نویسنده فقید برگزار خواهد شد.