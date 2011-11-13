به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه دومین اجلاس بین‌المللی ناشران اسلام که پیش از این اعلام شده بود در محل هتل استقلال تهران برگزار خواهد شد، به دلیل دیدار حاضران در این اجلاس با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش این دیدار و برنامه تجلیل از ناشران برتر حاضر در این دوره از اجلاس از ساعت 18:30 روز یکشنبه 22 آبان در نهاد ریاست جمهروی برگزار خواهد شد.

پیش از این اعلام شده بود که رئیس جمهوری در افتتاحیه این اجلاس شرکت خواهد کرد که به دلیل برنامه فشرده کاری، حضور رئیس‌جمهور لغو شد.

ناشران جهان اسلام در دومین روز کاری خود از صبح امروز، با برگزاری مراسم صبحانه کاری با یکدیگر دیدار و در خصوص موارد کاری و به امضای قرارداد برای انتشار آثار و ترجمه یکدیگر خواهند پرداخت.

برگزاری انتخابات شواری اجرایی اتحادیه جهانی ناشران مسلمان نیز از دیگر برنامه‌های روز پایانی این اجلاس به شمار می‌رود.