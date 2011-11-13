آستانه تحمل همدانیها کاهش یافته است/ 10 هزار و 500 دعوا در شش ماه!

به گزارش خبرنگار مهر، تصویر دو راننده که پس از یک برخورد کوچک وسط خیابان دست به یقه شده اند که حرفشان را به دیگری بقبولانند، دو فروشنده که برای جذب مشتری با یکدیگر مشاجره می کنند، چند جوان که با بالارفتن صدایشان هر لحظه احتمال دارد با هم درگیری فیزیکی پیدا کنند، برای ما آشناست .

واقعیت این است که آستانه تحمل افراد رو به کاهش است به نحوی که اگر زمانی درگیری فیزیکی یکی از راه های حل مشکل بود، حالا در نظر عده ای تنها راه حل است .

نزاع و درگیری در جامعه از نمونه های آشکار نقض نظم و انضباط اجتماعی است

پر واضح است که نزاع و درگیری در جامعه یکی از نمونه های آشکار نقض نظم و انضباط اجتماعی است و به عنوان یک ناهنجاری در جامعه امروز وجود دارد .

بر اساس نظر روانشناسان ریشه و منشا اکثر مسائل اجتماعی در بطن نهادهای اجتماعی است که بر اثر کارکرد نامناسب آنها شرایط رنج آوری به اکثریت افراد جامعه و گروههای اجتماعی تحمیل می شود و با تداوم شرایط رنج آور، بی سازمانی اجتماعی و نظام گسیختگی در جامعه حاکم شده و در نهایت به آسیب دیدگی افراد منجر شده و بسترهای رفتارهای انحرافی را فراهم می سازد .

مریم تکلو روانشناس همدانی با بیان اینکه نزاع و درگیری سطوح متفاوتی دارد، گفت: این موضوع از یک بحث و جدل ساده بر سر کرایه تاکسی گرفته تا نزاع و در گیری قومی طایفه ای متفاوت است .

وضعیت اخلاقی جامعه تکان‌دهنده است

تکلو با اشاره به اینکه وضعیت اخلاقی جامعه تکان‌دهنده است و این یک زنگ خطر است، گفت: با توجه به اینکه شرایط جامعه از سنتی به مدرنیته شدن در حال تغییر است افزایش نزاع و درگیری یکی از بارزترین خصوصیات این جامعه است .

وی اضافه کرد: شرایط عصبی و روانی، اختلاف مالی و حقوقی، مسائل ناشی از عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و تصادفات، اختلافات خانوادگی، بدهکاری، عدم رعایت حقوق دیگران، مسائل همسایگی و آپارتمان‌نشینی، خشونت و خصومت قبلی، مزاحمت خیابانی، اختلافات ملکی و زورگیری می‌تواند از عوامل موثر بر شیوع نزاع باشد .

تکلو انجام کارهای فرهنگی و فرهنگ ‌سازی را یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش این پدیده دانست و گفت: استفاده از نظرات کارشناسان علوم رفتاری و اجتماعی در این زمینه، ریشه‌ یابی علل این پدیده، فعال کردن تشکل‌های مردم نهاد، انجام کارهای فرهنگی و فرهنگ‌سازی، تغییر روند تولیدات رادیویی و تلویزیونی صدا و سیما و گسترش عدالت اجتماعی و فقرزدایی در کاهش پدیده نزاع نقش عمده‌ ای دارد.

آستانه تحمل مردم رو به کاهش است

وی با ابراز تاسف از اینکه تاکنون نتوانسته ایم اصول اخلاقی زندگی در جامعه را به مردم آموزش دهیم، گفت: گاهی یک بحث و جدل ساده بر سر کرایه تاکسی به یک نزاع و درگیری تبدیل می‌شود که ممکن است تلفات جانی نیز داشته باشد و این موضوع به ما این هشدار را خواهد داد که آستانه تحمل مردم رو به پایین است .

در این خصوص مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان نیز افزایش چهار و دو دهم درصدی مراجعه کنندگان نزاع به این مرکز در استان همدان خبر داد .

علی احسان صالح اظهار داشت: در شش ماه نخست امسال میزان مراجعات نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان همدان از 10 هزار و 131 در نیمه اول سال گذشته به 10هزار و 556 مورد در سال جاری رسید .

ثبت 2964 مورد زد و خورد بین بانوان همدانی

صالح افزود: از مجموع مراجعه کنندگان نزاع در نیمه اول امسال به مرکز پزشکی قانونی استان همدان، هفت هزار و 592 نفر مرد و مابقی زن بوده اند .

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان اضافه کرد: در نیمه نخست امسال بیشترین مراجعه کنندگان نزاع در تیرماه با دو هزار و 70 مراجعه و کمترین آن با یک هزار و 392 در اردیبهشت ماه ثبت شده است .

صالح یادآور شد: در سال گذشته 17هزار و 245 نفر به دنبال وقوع نزاع و درگیری به مراکز پزشکی قانونی استان همدان مراجعه کرده اند .

تاملی بر آمار ارائه شده در خصوص نزاع و درگیری در همدان بیانگر این واقعیت است که یکی از دلایل بالا بودن آمار نزاع، پایین بودن سطح تحمل افراد در جامعه است که می‌توان با آموزش مهارت‌های زندگی به خصوص در سنین پایین میزان تحمل افراد را در شرایط پر استرس بالا برد تا افراد به جای درگیری فیزیکی، با بحث و گفتگو و تفاهم مشکلات فی‌مابین را حل و فصل کنند .

یک کارشناس مسائل اجتماعی نیز در این خصوص با بیان اینکه باید فعالیت های فرهنگی صورت گیرد، گفت: مبانی اعتقادی ما همان فعالیت های فرهنگی هستند که در اثر مغفول ماندن اثری را که باید در جامعه ندارند .

کاهش آستانه تحمل باعث رشد پرخاشگری و آسیب‌های ناشی از آن می‌شود

احمد توسل پور افزود: وقتی به هر دلیل ممکن و موجود آستانه تحمل عمومی اجتماع پایین بیاید، نزاع‌های خیابانی افزایش می‌یابد و به طور کلی کاهش آستانه تحمل باعث رشد پرخاشگری و آسیب‌های ناشی از آن می‌شود .

وی با بیان اینکه آستانه تحمل به میزان آرامش درونی افراد مربوط است وعوامل مختلفی روی آرامش درونی افراد تاثیر می‌گذارد، گفت: گاهی برخورد آرام و خونسردانه افراد با مسائل و مشکلات مختلف به نوعی از بی‌تفاوتی تعبیر می‌شود در حالی که این رفتار منطقی و آرام با بی‌تفاوتی فرق دارد .

توسل پور با اشاره به اینکه فشارهای اجتماعی سطح تحمل افراد را پایین می آورد و گرایش به نزاع را در آن ها افزایش می دهد، افزود: طلاق، مشکلات شخصی، بیماری یکی از عزیزان، مشکلات مالی، بیکاری، اعتیاد و مسئولیت های سنگین همگی نیازمند بررسی و تحقیق بیشتر است تا با از بین بردن این علت ها، معلول که همان گرایش به خشونت است، کاهش پیدا کند .

وی با تاکید بر اینکه یادگیری خشم و ابراز آن اولین بار از خانواده شروع می شود، گفت: پدر و مادری که یاد نگرفته اند عصبانیت خود را به شیوه صحیحی ابراز کنند در واقع ابراز خشم به شیوه نادرست را به فرزندان خود آموزش می دهند که این شیوه ها الگوی نادرستی را در اختیار نسل امروز قرار می دهد و به آنها القا می کند که با استفاده از خشونت می توان هدف را توجیه کرد .

احترام به قانون نزاع و درگیری را کاهش می دهد

پرواضح است که هرقدر ساز و کارهای جامعه بیشتر بر مدار قانون باشد و همه احترام به قانون را یاد گرفته باشند، بیشتر می توان از وقوع نزاع های خیابانی و گروهی جلوگیری کرد .

چراکه قانون نقش بازدارنده دارد و به میزان زیادی از وقوع انواع جرایم از جمله درگیری فیزیکی جلوگیری می کند .

نکته این جاست که شیوه ابراز خشم گاه در جامعه تبدیل به فرهنگ می شود و افراد با الگوسازی از یکدیگر یاد می گیرند که به شیوه نادرستی ابراز خشم کنند .

در چنین بستر اجتماعی طبیعی است که هرقدر افراد یک جامعه خشن تر باشند و بیشتر خشمشان را بروز دهند، نسل بعد بیشتر در معرض خشم قرار خواهند گرفت .