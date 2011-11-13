علی شجاعی صائین در اینباره به خبرنگار مهر گفت: امسال و در بخش ادبیات داستانی چهارمین جایزه ادبی جلال آلاحمد یک رمان به عنوان برگزیده دست یافته است.
وی افزود: در هر یک از بخشهای نقد ادبی و تاریخنگاری این جایزه هم یک اثر به صورت مستقل به عنوان برگزیده و در بخش مستندنگاری هم دو اثر مشترک به این عنوان (برگزیده) دست یافتهاند.
به گفته مدیرعامل «خانه کتاب» این نتایج که ارزیابی داوران از آثار چهارمین جایزه جلال آلاحمد است، طی یک جلسه مجزا به تایید اعضای هیئت علمی جایزه رسیده و به این ترتیب نتایج قطعی جایزه جلال آلاحمد تلقی میشود.
شجاعی صائیئن در پاسخ به این پرسش که «آیا مبلغ ریالی این جایزه (110 سکه بهار آزادی) نیز همزمان با مراسم اختتامیه به برگزیدگان بخشهای مختلف اعطا خواهد شد؟» گفت: در جایزه جلال آلاحمد برخلاف کتاب سال که مبالغ نقدی جوایز برخی از منتخبان آن (نفرات شایسته تقدیر) با تاخیری چندماهه اعطا میشود، جوایز برگزیدگان در مراسم پایانی تقدیم آنها خواهد شد.
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