کیانی از تراکتور جدا شد/ دوست داشتم شاگرد قلعه نویی باشم

به گزارش خبرنگار مهر، سرانجام پس از مدتها بلاتکلیفی، مهدی کیانی بازیکن سابق تراکتورسازی تبریز با این باشگاه به توافق رسید تا رضایتنامه اش جهت انتقال به تیمی دیگر صادر شود.

کیانی در این خصوص گفت: طی مذاکراتی که اخیرا با مسئولان باشگاه تراکتورسازی داشتم، مقرر شد که باشگاه رضایتنامه مرا صادر کند تا بتوانم به تیمی دیگر بروم.

وی افزود: پس از صحبتهایی که بین من و مسئولان باشگاه تراکتورسازی رد و بدل شد، اینگونه نتیجه گرفتم که جدایی من از تیم تراکتورسازی به صلاح هر دو طرف خواهد بود.

این بازیکن خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، ماندنم در تراکتورسازی نه به نفع من است، نه به نفع این باشگاه، اما اگر در فصل بعد تراکتورسازی خواهان من باشد، بار دیگر به این بازخواهم گشت.

وی با بیان اینکه تا سه روز آینده تیم جدید خود را انتخاب خواهد کرد، گفت: چند تیم لیگ برتری و دو تیم تبریزی پیشنهاد های خوبی به من داده اند که در این بین در حال مذاکره با یک تیم تبریزی و دو تیم لیگ برتری تهران هستم.

کیانی با اشاره به اینکه دیگر دوست ندارد بین او و مسئولان باشگاه تراکتورسازی کدورتی بر جای بماند، یاد آور شد: خیلی دوست داشتم که سالهای سال شاگردی آقای قلعه نویی را می کردم اما من اتفاقات رخ داده را حکمت خداوند می دانم و همه آن روزهای تلخ را فراموش می کنم تا با فکری آسوده فوتبال خودم را ادامه دهم.

گفتنی است مهدی کیانی حدود 70 روز قبل و در جریان بازی دوستانه تیمهای تراکتورسازی و گسترش فولاد تبریز بخاطر یک درگیری لفظی ناخواسته با امیر قلعه نویی، از جمع تراکتورسازان کنار گذاشته شد تا اکنون در آستانه جدایی رسمی از این تیم قرار گیرد.