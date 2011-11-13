رشد سرطان در خراسان جنوبی/ توسعه مراکز درمان سرطان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، در ایران در حال حاضر سالانه 70 هزار مورد جدید سرطان شناسایی شده است، روزانه حدود 98 نفر به علت سرطان می میرند و سالانه بیش از 35 هزار نفر جان خود را بر اثر این بیماری از دست می دهند.

سرطان پستان، شایعترین سرطان زنان و دومین عامل مرگ و میر زنان به علت بدخیمی ها پس از سرطان ریه است و در حدود 77 درصد زنان بالای 50 سال با میانگین سنی 64 سال مشاهده می شود و فقط پنج درصد بیماران جوان تر از 40 سال هستند.

استقرار برنامه های ملی کنترل سرطان با برنامه ریزی مناسب و اولویت های مهم در زمینه پیشگیری، کشف زود هنگام، درمان و تسکین حتی در جایی که منابع محدود هستند، منطقی ترین روش رسیدن به سطح اساسی کنترل سرطان را فراهم می کند.

اهداف کنترل سرطان، کاهش میزان بروز مرگ و میر و بهبود کیفیت زندگی بیماران و خانواده های آنها است.

در هر عصری از تاریخ، بشر گرفتار ترس از یک بیماری بوده، که در عهد باستان انسان از بیماری سل سپس از سرطان و اینک از بیماری نوظهوری مانند ایدز رنج می برد، اما بی شک سرطان از نگران کننده ترین این بیماریهاست و کشف راههای پیشگیری از آن هدف اصلی پژوهشگران است، که در این گزارش نتیجه تحقیقی از ابتلاء زنان به سرطان پستان در خراسان جنوبی ارائه شده است.

سرطان سینه با تشخیص به موقع 100 درصد قابل درمان است

سرپرست آزمایشگاه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر، فرهنگسازی و اطلاع رسانی در بین اقشار را از عوامل کاهش دهنده سرطان سینه عنوان کرد و گفت: سرطان سینه در صورتیکه به موقع تشخیص داده شود به طور 100 درصد قابل درمان است.

فاطمه حقیقی اظهار داشت: متاسفانه در جامعه به علت وجود نداشتن آموزش همگانی مناسب در مورد لزوم اهمیت انجام غربالگری، بیشتر افراد در مرحله پیشرفته بیماری مراجعه می کنند که درمان طولانی تر با عوارض بیشتر و مرگ و میر بالاتری را در این زمینه شاهد هستیم.

سرپرست آزمایشگاه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار داشت: شناخت عوامل ایجاد کننده آن اهمیت زیادی دارد و بر اساس گزارشات تحقیقاتی اخیر با تشخیص زودرس و درمان های پیشرفته میزان آن در تعدادی از کشورها پایین آمده است.

به گفته وی عوامل موثر از جمله جغرافیا، سن، سابقه فامیلیال، ژنتیک، سن اولین منارک، یائسگی، دیررس، سن اولین حاملگی و تعداد فرزندان و چاقی زمان شیردهی و سابقه بیماری های قبلی پستان، تغذیه و مصرف داروها از جمله ترکیبات استروژنی در ایجاد آن موثرند که شایع ترین نوع پاتولوژیک آن آی.دی.سی. است.

وی با بیان اینکه در مطالعه انجام شده نیز همین نوع شایعترین بوده است، افزود: در این نوع بیماری، پستان چپ را بیشتر از راست مبتلا می کند و در بعض از انواع هر دو پستان مبتلا می شوند.

حقیقی ادامه داد: لازم به تذکر است که در سرطان پستان از هر 100نفر زن یک مرد مبتلا مشاهده می شود.

وی بیان کرد: در حالی که اوج ابتلا، سن مبتلایان در ایران 10 سال کمتر از کشورهای پیشرفته و غرب با میانگین سنی حدود 46.3 سال بوده و شیوع در زنان ایران 120 در 100 نفر است و در کار تحقیقاتی ما نیز تعداد یک هزار و 615 بیمار، زیر 50 سال سن داشتند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یاد آور شد: این مطالعه به منظور بررسی شیوع سرطان پستان در زنان بالای 30 سال شهر بیرجند انجام شده است.

دوهزار زن بیرجندی مورد مطالعه طرح غربالگری سرطان پستان قرار گرفتند

حقیقی با اشاره به اجرای طرح غربالگری سرطان پستان در سال گذشته در بیرجند، عنوان کرد: این مطالعه برای دو هزار نفر از خانم های بالای 30 سال استان انجام شده است.

وی اضافه کرد: این زنان از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و ضمن آموزش خودآزمایی پستان، توسط یک نفر پزشک زن که دوره خاص دیده بود مورد معاینه بالینی پستان قرار گرفتند.

حقیقی با اشاره به نحوه اجرای این طرح، اظهار داشت: در صورت وجود توده، در مرحله بعدی مورد آزمایش های ماموگرافی و بالینی سونوگرافی با نظر پزشکی قرار گرفته و موارد مثبت از نظر تست های مذکور در فاز بعدی توسط پزشک متخصص جراحی بیوپسی شدند و موارد سرطان پستان تایید شده جهت درمان نهایی سرطان به متخصص انکولژی معرفی شده اند.

وی ادامه داد: 267 نفر به دلیل داشتن علائم در معاینه بالینی، جهت ماموگرافی معرفی شدند که از این تعداد فقط 134 نفر جهت ماموگرافی مراجعه کردند و حدود نیمی از انجام آن اجتناب کردند.

به گفته وی از تعداد مراجعه کننده جهت انجام ماموگرافی در 103 نفر نتیجه ماموگرافی طبیعی بوده و در مابقی موارد ضایعه ای از قبیل فیبرو کیستیک و کیست، فیبرو آدنوم و سایر موارد گزارش شده است.

تنها یک تومور سرطانی در بیرجند شناسایی شد/ 50 میلیارد ریال اعتبار برای طرح غربالگری هزینه شد

وی با بیان اینکه تنها یک مورد تومور بدخیم طی این تحقیق در استان شناسایی شده است، افزود: اطلاع رسانی در زمینه تشخیص به موقع سرطان نقش اساسی را ایفا می کند.

حقیقی اعتبار اجرای این طرح را 50 میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به استقبال بانوان از این طرح اجرای آن در سطح استان نیاز به اعتبارات بیشتری دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ضمن انتقاد از کم توجهی دفتر امور بانوان به سرطان هان زنان در سطح استان، خواستار همکاری و اختصاص بودجه در زمینه بیماری های زنان به ویژه سرطان ها شد.

اطلاع رسانی از کنترل و پیشگیری از سرطان ضروری است

حقیقی در ادامه بیان داشت: مطالعات در رابطه با ارزیابی میزان آگاهی در مورد علائم هشدار دهنده سرطان نیز مطالعات اندکی بوده و صرفا مواردی در خصوص سرطان های خاص انجام پذیرفته و بالا بردن سطح آموزش و جهت دهی صحیح برنامه های آموزشی و بهداشتی به منظور کنترل و پیگیری سرطان در سطح جامعه از ضروریات کشور ما است.

وی با اشاره به اهمیت تشخیص به موق سرطان ها، تصریح کرد: از آنجایی که در عصر حاضر سرطان به عنوان یک بیماری قابل مدیریت و پیشگیری محسوب محسوب می شود و ضرورت تلاش های بیشتر در راستای افزایش سطح آگاهی مردم احساس می شود به طور حتم تشخیص زودرس سرطان پستان باید هدف اولیه در تمام دنیا باشد.

وی عنوان کرد: آگاهی دادن و آموزش به زنان و تغییر نگرش آنان در مورد آگاهی از بیماری سرطان پستان باید در دستور کار قرار گیرد، البته در این طرح ضمن آموزش و آگاهی دادن به بانوان در مورد بیماری مزبور، این افراد تا مرحله تشخیص این بیماری مورد بررسی قرار می گیرند.

به گفته وی به موازات مدرن شدن کشورها، زنان بیشتری دارای مشاغل کم تحرک، تاخیر در فرزوند آوری، امید به زندگی بهتر و جذب مصرف رژیم غذایی غربی می شوند و شکی نیست که میزان سرطان پستان در آنها بالا می رود.

سرپرست آزمایشگاه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پایان یادآور شد: بی شک آگاهی این زنان از ریسک بیماری خود و انتظارات آنها از دولت و جامعه پزشکی در مورد تشخیص و درمان بیماری هم به گونه ای مشابه افزایش می یابد و افزایش آگاهی نسبت به رفتارهای غربالگری نقش مهمتری در افزایش انگیزش سلامت افراد و جامعه دارد.

وجود چهار هزار بیمار سرطانی در خراسان جنوبی / ابتلاء روزانه 1.7 نفر به سرطان در بیرجند

مسئول واحد بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در گفتگو با مهر، از وجود چهار هزار بیمار سرطانی در این استان خبر داد و گفت: این میزان 20 تا 30 درصد خطا داشته و آمار واقعی بیش از این تعداد است.

هادی دهقانی اضافه کرد: این آمار طی سنوات 10 ساله ثبت شده و مربوط به قبل از سال 90 است.

طی سال گذشته به طور میانگین 1.7 نفر به طور روزانه در استان مبتلا به سرطان شدند دهقانی

وی با اشاره به اینکه طی سال 89 تقریبا 475 سرطان به صورت رندوم تنها در بیرجند شناسایی شده است، افزود: به طور میانگین 1.7 نفر به طور روزانه در استان مبتلا به سرطان شدند.

دهقانی با اشاره به اینکه تعدادی زیادی از انواع سرطان ها در مطب پزشکان و یا مراکز خصوص تشخیص داده می شود، بیان داشت: این افراد در آمار مبتلایان دانشگاه علوم پزشکی قرار نداشته و درصد خطای آمار مبتلایان سرطان در استان را بالا می برد.

وی از مکاتبات این دانشگاه با وزارت بهداشت خبر داد و گفت: طی این تقاضا به دلیل آمار زیاد سرطان در بیرجند، بخشی به عنوان واحد سرطان در این شهر راه اندازی شود.

دهقانی آمار تشخیص سرطان بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند تا سال 89 را 293 مورد عنوان کرد و بیان داشت: همچنین 88 مورد سرطان طی پنج ماهه امسال در بیمارستان ولی عصر(عج) بیرجند شناسایی شده است.

وی از آغاز برنامه غربالگری سرطان در این استان خبر داد و گفت: طی این برنامه تعداد مبتلایان سرطان و به تفکیک نوع آن مشخص خواهد شد که این برنامه برای اجرای کامل زمان بر است.

سرطان پوست شایعترین نوع سرطان در خراسان جنوبی

دهقانی شایعترین نوع سرطان در خراسان جنوبی را سرطان پوست اعلام کرد و افزود: این نوع سرطان علیرغم شیوع زیاد، مورد کم توجهی مردم قرار گرفته است.

وی دومین سرطان شایع در استان را سرطان تنفس و پس از آن سرطان گوارش ذکر کرد و افزود: مردم باید این بیماری را مورد توجه قرار داده و از آن غفلت نکنند.

اعزام به مراکز درمانی سایر استانها چالش اصلی سرطانی ها

وی به مهمترین چالش های بیماران سرطانی در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مهمترین مشکل بیماران سرطانی، اعزام به سایر مراکز درمانی استانها برای درمان است.

دهقانی عدم تعهد هزینه برخی داروهای سرطانی از سوی سازمان های بیمه گر و تامین آن از مراکز خصوص توسط بیمار، هزینه های ایاب و ذهاب و سایر هزینه های بیماران از دیگر مشکلات این بیماران است.

وی ادامه داد: هم اکنون بهترین راهکار رفع این مشکل راه اندازی مرکز شیمی درمانی و رادیوتراپی در مرکز استان است که مسئولان باید اهتمام ویژه در این زمینه داشته باشند.

مسئول واحد بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یادآور شد: هم اکنون مسائل تشخیص، درمان های اولیه و اعمال جراحی در استان بدون مشکل انجام می شود، اما مرکز سرپایی بیماران خاص برای انجام رادیوتراپی و سایر خدمات در استان ضروری است.