به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دمام عربستان، روز دوم از مرحله گروهی چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا روز شنبه با برگزاری 6 دیدار به پایان رسید که در گروه A تیم سپاهان ایران در عین ناباوری با نتیجه 29 بر 28 مغلوب تیم الفحیحل کویت شد تا شانس صعودش به مرحله بعدی این رقابت‌ها کاهش یابد.

دیروز همچنین السد لبنان، قهرمان دوره گذشته رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های آسیا با نتیجه 36 بر 21 از سد الاهلی امارات گذشت و مظهر عربستان نیز با نتیجه 27 بر 24 الاهلی قطر را از پیش رو برداشت. بر این اساس دیدار روز دوشنبه تیم‌های السد لبنان و مظهر عربستان حساسیت ویژه‌ای خواهد داشت و جدال صدرنشینی در این گروه است.

جدول رده‌بندی گروه A:

1- السد لبنان 4 امتیاز

2- مظهر عربستان 3 امتیاز

3- الفحیحل کویت 2 امتیاز

4- سپاهان اصفهان یک امتیاز - تفاضل گل 1-

5- الاهلی قطر یک امتیاز - تفاضل گل 3-

6- الاهلی امارات یک امتیاز - تفاضل گل 15-

براساس این گزارش، در گروه B هم ذوب‌آهن برابر تیم نفت جنوب عراق با نتیجه 24 بر 19 به پیروزی دست یافت و الجیش قطر با نتیجه 37 بر 18 الصدقه لبنان را در هم کوبید. در آخرین دیدار شب گذشته هم الخلیج عربستان با نتیجه 28 بر 23 الشباب کویت را شکست داد تا در کنار الجیش قطر مدعیان اصلی صعود از این گروه باشند.

البته بازی فردا دوشنبه ذوب‌‎آهن اصفهان برابر الشباب کویت حکم یک فینال زودرس برای هر دو تیم را دارد زیرا تیم برنده در کنار الجیش قطر و الخلیج عربستان برای صعود تلاش خواهد کرد و شانس‌های تیم بازنده برای صعود بسیار کم می‌شود.

جدول رده‌بندی گروه B:

1- الجیش قطر 4 امتیاز - تفاضل گل 26+

2- الخلیج عربستان 4 امتیاز - تفاضل گل 15+

3- الشباب کویت 2 امتیاز - تفاضل گل 1-

4- ذوب‌آهن اصفهان 2 امتیاز - تفاضل گل 2-

5- نفت جنوب عراق بدون امتیاز - تفاضل گل 15-

6- الصدقه لبنان بدون امتیاز - تفاضل گل 23-

برنامه دیدارهای روز سوم از مرحله گروهی مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا که فردا دوشنبه برگزار می‌شود، به شرح زیر است:

دوشنبه - 23/8/90

گروه A:

* مظهر عربستان - السد لبنان

* الاهلی امارات - سپاهان ایران

* الاهلی قطر - الفحیحل کویت

گروه B:

* الجیش قطر - نفت جنوب عراق

* ذوب آهن ایران - الشباب کویت

* الخلیج عربستان - الصدقه لبنان