  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۹:۰۵

رئیس مجلس شهادت پرسنل جهاد خودکفایی سپاه پاسداران را تسلیت گفت

رئیس مجلس شهادت پرسنل جهاد خودکفایی سپاه پاسداران را تسلیت گفت

در پی وقوع حادثه انفجار در یکی از مراکز مربوط به جهاد خودکفایی سپاه پاسداران در اطراف تهران پیامی از سوی رئیس مجلس منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر متن پیام علی لاریجانی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم ، وقوع حادثه انفجار در یکی از مراکز مربوط به جهاد خودکفایی سپاه پاسداران در اطراف تهران که موجب شهادت و مجروح شدن جمعی از عزیزان سپاه خصوصا سردار سرلشکر حسن تهرانی مقدم مسئول جهاد خودکفایی سپاه پاسداران گردید باعث تاسف و تاثر گردید.

سردار سرلشکر حسن تهرانی مقدم عمری را با مجاهدت و پایمردی رد راه حق گذراند و در صراط مستقیمی که یافته بود هرگز سستی به خود راه نداد. او از بندگان مخلصی بود که خدا را با همه وجود باور داشت و در راه او سر از پای نمی شناخت و سرانجام نیز به آرزوی دیرین خود که لقای پروردگار با چهره ای خونین بود رسید. رضوان خدا بر او و دیگر جانباختگان این حادثه باد.

اینجانب از سوی خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت شهادت سردار سرلشگر حسن تهرانی مقدم و دیگر شهیدان سرافراز به پیشگاه رهبر معظم انقلاب، ملت بزرگوار ایران و خانواده های آنان و پرسنل فداکار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای این شهدا، رحمت و مقام رفیع و برای بازماندگان به ویژه همسران صبور و فرزندان آنان صبر و اجر مسئلت می کنیم.

کد مطلب 1458627

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه