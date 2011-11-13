رئیس مجلس شهادت پرسنل جهاد خودکفایی سپاه پاسداران را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر متن پیام علی لاریجانی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم ، وقوع حادثه انفجار در یکی از مراکز مربوط به جهاد خودکفایی سپاه پاسداران در اطراف تهران که موجب شهادت و مجروح شدن جمعی از عزیزان سپاه خصوصا سردار سرلشکر حسن تهرانی مقدم مسئول جهاد خودکفایی سپاه پاسداران گردید باعث تاسف و تاثر گردید.

سردار سرلشکر حسن تهرانی مقدم عمری را با مجاهدت و پایمردی رد راه حق گذراند و در صراط مستقیمی که یافته بود هرگز سستی به خود راه نداد. او از بندگان مخلصی بود که خدا را با همه وجود باور داشت و در راه او سر از پای نمی شناخت و سرانجام نیز به آرزوی دیرین خود که لقای پروردگار با چهره ای خونین بود رسید. رضوان خدا بر او و دیگر جانباختگان این حادثه باد.

اینجانب از سوی خود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت شهادت سردار سرلشگر حسن تهرانی مقدم و دیگر شهیدان سرافراز به پیشگاه رهبر معظم انقلاب، ملت بزرگوار ایران و خانواده های آنان و پرسنل فداکار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای این شهدا، رحمت و مقام رفیع و برای بازماندگان به ویژه همسران صبور و فرزندان آنان صبر و اجر مسئلت می کنیم.