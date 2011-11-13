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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۸:۵۴

ویژه برنامه‌های رادیو جوان در عید غدیر معرفی شد

ویژه برنامه‌های رادیو جوان در عید غدیر معرفی شد

روابط عمومی شبکه جوان ویژه برنامه‌های این شبکه را به مناسبت عید غدیر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "جرعه نوشان غدیر" کاری از گروه جوان و فرهنگ است که سه شنبه 24 آبان در ساعت 6:40 به مدت 50 دقیقه به توصیف شعر و نثرغدیر وغدیر در ادبیات فارسی می‌پردازد.

- "سلام بر سادات" عنوان برنامه‌ای از گروه جوان و جامعه است که سه شنبه 24 آبان در ساعت 7:30 پخش می‌شود. این برنامه به بازخوانی سنت‌های ایرانی در غدیر، ارزش اعیاد مذهبی و هیجان ایرانی‌ها در این روز می‌پردازد.
 
-‌"جشن خودمانی " برنامه‌ای از گروه ورزش وتفریحات است که سه شنبه 24 آبان ساعت 9به مناسبت عید غدیر پخش می‌شود. ایجاد فضای شاد ومفرح همراه با یاد آوری لزوم حفظ امانت غدیر از بخش‌های مختلف این برنامه است.
 
- "خانه دوست کجاست " کاری از گروه جوان و جامعه است که سه شنبه 24 آبان ساعت 11 پخش می‌شود. نگاه ویژه به کتاب نهج البلاغه، پرداختن به ویژگی‌ها و خصلت‌های نیکو و پسندیده ومصادیق آن از جمله پخش‌ها این برنامه است.
 
- "کافه رادیو" برنامه‌ای از گروه جوان وفرهنگ است که در برنامه خود که سه شنبه 24 آبان در ساعت 14  پخش می‌شود به معرفی عید غدیر در دیگر کشورهای اسلامی، توجه به عید غدیر به عنوان یک واقعه تاریخی در جغرافیای خاص و پوشش جشنواره فرهنگی قربان تا غدیر می‌پردازد.
 
- برنامه " کلاس جوونی " گروه جوان وجامعه در برنامه دوشنبه 23 آبان ساعت 16:30 به تطبیق مفاهیم با مصادیق و برقراری ارتباط بین جوان و واقعه غدیر، توجه به واژه‌های غدیر خم  وعدالت ولایت می‌پردازد.
 
- "تا ولایت علی"عنوان ویژه برنامه دهه امامت و ولایت است که از 16 تا 24 آبان در ساعت 12:15 به موضوع توجه به آموزه‌ها، نکات علمی، اخلاقی و حکومتی حضرت علی (ع)  می‌پردازد.  
 
- "یا علی گفتم و عشق آغاز شد" کاری از گروه جوان وجامعه است که سه شنبه 24 آبان به مدت 120 دقیقه در ساعت16:30 پخش می‌شود. این برنامه به بررسی خصوصیات اخلاقی ورفتاری امام علی (ع) می‌پردازد.
کد مطلب 1458629

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