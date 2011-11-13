افتتاح بزرگترین طرح بنزین سازی کشور معطل قدوم مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند اکنون به بیش از 80 درصد پیشرفت رسیده و فاز اول آن بهمن سال گذشته به بهره برداری رسید و فاز دوم آن شش ماه پس از فاز اول به دست توانمند منتخصصان صنعت نفت استان مرکزی آماده راه اندازی شد.

فار دوم شب عید فطر راه اندازی غیر رسمی شد که البته پیش بینی می شد با حضور مقامات کشوری باشد.

پس از این شب قرار شد راه اندازی رسمی حدود یک ماه پیش با حضور رئیس جمهور صورت گیرد که با سفر وی به سازمان ملل همراه شد.

در مرحله بعدی استاندار استان مرکزی در مصاحبه ای تلویزیونی حضور رئیس جمهور برای افتتاح این طرح بزرگ ملی را برای روز دوشنبه هشتم آبان ماه اعلام کرد که آنهم که به دلیل بدی آب و هوا صورت نگرفت.

خودکفایی قربانی اختلاس

شاید یکی از دلایل ناگفته حضور نیافتن رئیس جمهور برای راه اندازی رسمی فاز دوم طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند، موضوع استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس بود.

و شاید بیراه نباشد اگر بگوییم یکی از قربانیان طرح توسعه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ،این طرح است که عدم افتتاح رسمی آن تلاش شبانه روزی متخصصان و مهندسان داخلی را تحت شعاع خود قرار داده است.

کارگران چشم انتظار

این طرح در فاز دوم تولید بنزین این پالایشگاه را به بیش از 4 و نیم میلیون بشکه در روز می رساند که بیش از 3 میلیون بشکه از آن بنزین سوپر برای اولین بار در کشور است.

اکنون کارگران و مهندسان طرح توسعه، شبانه روز در تلاش برای به ثمر نشاندن فاز سوم این طرح ملی و بین المللی هستند تا تولید بنزین روزانه به 16 میلیون لیتر در این پالایشگاه تک واحد بنزین ساز برسد.

و البته آنان چشم انتظار مسئولان دلسوزی هستند که برای قدردانی از تلاش هزاران تلاشگر که هدفی جز خودکفایی ندارند برای رسمی کردم این واحد ملی بیایند.

پالایشگاه شازند، تامین کننده بنزین 8 استان کشور

طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند بزرگترین پروژه پالایشگاهی کشور است که با صرف هزینه ای بالغ بر 3.5 میلیارد یورو در حال اجراست.

استاندار استان مرکزی افزود: با بهره برداری کامل از طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند ظرفیت تولید بنزین این مجموعه به 19 میلیون لیتر افزایش خواهد یافت.

علی اکبر شعبانی فرد با بیان این که پروژه طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند از نظر بزرگی سه برابر پروژه پارس جنوبی است، گفت: با بهره برداری از پروژه طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند که تا پایان سال جاری صورت خواهد گرفت نیاز سوخت 8 استان کشور به اضافه فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی تامین خواهد شد.

10 واحد آماده راه اندازی در فاز دوم

مدیرعامل این شرکت نیز در بازدید از طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند با اعلام این خبر افزود: واحد 12 افزایش ظرفیت این پالایشگاه، مهر امسال افتتاح رسمی خواهد شد.

فرهاد احمدی گفت: با تلاش و همت مهندسان و متخصصان پروژه یادشده، واحد 12 شامل دو بخش اکتانایزر و تصفیه هیدروژنی نفتا افتتاح خواهد شد که بر این اساس، ظرفیت تولید بنزین سوپر کشور تا سقف سه میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت.

وی درباره راه اندازی 10 واحد جدید در آبان ماه سال جاری تصریح کرد: واحدهای 4، 17، 18، 21، 22، 24، 25، 26، 33 و 45 مراحل نهایی را پشت سر می گذرانند و به بهره بردار تحویل داده خواهد شد.

جمع اولین های صنعت نفت کشور در پالایشگاه امام خمینی شازند

تولید پروپیلن پلیمری برای اولین بار در پالایشگاه های کشور، نصب بلندترین برج پالایشگاهی کشور در این طرح، بزرگ ترین واحد تولیدی منطقه برای تبدیل روزانه 96 هزار بشکه مازوت به بنزین و گاز مایع، نصب 11 تجهیز یکپارچه با وزن بیش از هزار تن، نصب راکتور واحد تولید گازوییل به عنوان سنگین ترین تجهیز یکپارچه کشور (با حدود یک هزار و 500 تن وزن)، نصب افزون بر 20 تجهیز بالای 500 تن به صورت یکپارچه، اولین واحد پالایشگاهی با تولیدات تمام فرآورده ها با استاندارد یورو 4 برخی ویژگی های این طرح ملی است.

دارابودن سیستم HSE با کیفیت بالا (انجام بیش از 71 میلیون نفر ساعت کارکرد و تعداد حادثه ها در حد استانداردهای بالای بین المللی)، اولین پالایشگاه در ایران دارای دو واحد RDC و RFCC، نصب و راه اندازی بزرگ ترین کمپرسور پالایشگاهی به ظرفیت 5 مگاوات و 600 میلیون یورو خرید داخلی، از دیگر ویژگیهای اختصاصی این طرح بزرگ ملی است.

طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند اراک اگر چه روزهای نهایی خود را طی می کند و به زودی به مرحله بهره برداری کامل می رسد، اما در مسیر سازندگی خود، با فراز و فرودهای بسیاری روبه‌رو بوده است که مشکلات مربوط به حمل و نقل تجهیزات سنگین آن در جاده‌ها (به نحوی که برای حمل و جابه‌جایی یک مخزن 16 متری عظیم و رسیدن آن به پالایشگاه، 17 بار پل‌های هوایی نزدیک به شهر اراک بریده و مجددا جوش داده شده‌اند)، عبور تجهیزات از روستاها و بخشداری‌های مختلف، تنها بخشی از آن است.

با راه اندازی طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند اراک، تولید گاز مایع این پالایشگاه از کمتر از یک میلیون لیتر کنونی به 3 میلیون لیتر، بنزین سوپر از کمتر از یک میلیون لیتر به 3 میلیون و 600 هزار لیتر، بنزین معمولی از 3 میلیون و 700 هزار لیتر به 12 میلیون و 300 هزار لیتر، نفت سفید از 4 میلیون و 100 هزار لیتر، گازوییل از 7 میلیون و 400 هزار لیتر به 8 میلیون و 900 هزار لیتر، نفت کوره از 5 میلیون و 900 هزار لیتر به 2 میلیون و 400 هزار لیتر، گوگرد از 60 تن در روز به 700 تن در روز خواهد رسید و برای اولین بار در کشور روزانه یک میلیون و 200 هزار لیتر پروپیلن تولید خواهد شد.