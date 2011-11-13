جشنواره خیرین مدرسه ساز در ساوجبلاغ برگزار می شود

غضنفر نخبه روستا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دو مدرسه، یک نماز خانه برای مدرسه شهید فلاحت پیشه در بخش چندار کردان و دو سرایداری با حضور مسئولان و خیران این پروژه ها افتتاح می شود.

وی عنوان کرد: مدرسه آینده سازان با 12 کلاس زیر بنای 1420 متر مربع توسط خیر مدرسه ساز عبدالرضا عصمت ساخته شده و در شهر چهارباغ این شهرستان افتتاح شد.

نخبه روستا افزود: مدرسه حضرت امام رضا (ع) نیز که دارای هشت کلاس با مساحت 732 متر مربع در بخش چندار شنده شهرستان قرار دارد، توسط شرکت افرند توسکا با مشارکت خیرین محلی ساخته شده افتتاح شد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز ابراز کرد: همچنین مجمع خیرین مدرسه ساز اقدام به ساخت دو واحد سرایداری در مدارس حضرت قائم (عج) به مساحت 77 متر مربع و مدرسه هاشمی 73 متر مربع کرده است و این دو مدرسه در شهر هشتگرد واقع شده اند.

جشنواره خیرین مدرسه ساز درشهرستان ساوجبلاغ پس فصل برداشت کشاورزان در آبان ماه برگزار می شود.