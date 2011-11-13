تشکیل دولت لیبی تا چند هفته دیگر / اسلام میانه در لیبی حاکم خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازالجزیره،مصطفی عبدالجلیل شب گذشته درکنفرانس خبری مشترک با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در طرابلس اظهار داشت: اسلام میانه در لیبی حاکم خواهد شد تا غرب دراین زمینه اطمینان خاطر داشته باشد و افراط گرایی در آن معنایی نخواهد داشت.

وی افزود: دولت جدید لیبی طی چند هفته آینده تشکیل خواهد شد.

کاترین اشتون نیز که برای نخستین بار پس از سقوط قذافی به لیبی سفر کرده از مقامات این کشور خواست که به حقوق زنان لیبیایی احترام بگذارند و تساوی حقوق زن و مرد را رعایت کنند.

اشتون از مسئولان شورای انتقالی لیبی خواست که در قانون اساسی جدید این کشور بندی را بگنجانند که زن در بیداری جامعه و پیشرفت آن نقشی ایفا کند چرا که زنان لیبیایی یکی از محورهای انقلاب بودند.

عبدالجلیل نیز در این رابطه اظهار داشت: زنان لیبی باید در عرصه های سیاسی و اقتصادی کشور ایفای نقش کنند و در دولت جدید حضور داشته باشند.