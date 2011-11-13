جزئیاتی جدید از دانشمند روسی گزارش آمانو / ویاچسلاو دانیلنکو که بود!

جدیدترین گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درحالی منتشرشد که همچنان که پیش بینی می شد اتهامات بی سابقه ای در این گزارش نسبت به ایران روا داشته شده که مورد انتقاد بسیاری از کشورها از جمله چین، روسیه و جنبش عدم تعهد قرار گرفته است.

در این گزارش ادعا شده که ایران فعالیتهایی را در ارتباط با توسعه ادوات انفجاری هسته ای انجام داده است. این اطلاعات همچنین نشان می دهد که پیش از پایان سال 2003، این فعالیتها تحت یک برنامه، انجام شده و برخی از این فعالیتها ممکن است همچنان ادامه داشته باشند.

دراین گزارش از ایران خواسته می شود به منظور فراهم کردن توضیحات روشنگرانه درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای اش که در ضمیمه گزارش مورد شناسایی قرار گرفتند، بدون تعلل و به طور محتوایی وارد گفتگو و همکاری با آژانس شود.

درگزارش آمانو درباره برنامه هسته ای ادعا شده است فردی به نام "ویاچسلاو دانیلنکو" در زمان فعالیت خود در مرکز فیزیک هسته ای ایران طراحی مدل رایانه ای کلاهکهای هسته ای را با هدف ساخت هسته اصلی کلاهک یک بمب اتمی به کارشناسان ایرانی آموزش داده و بدین ترتیب تهران توانسته به توانایی ساخت سلاح هسته ای دست یابد.

درپی انتشار این گزارش، رسانه های غربی در ادامه رویکرد خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند تا برنامه هسته ای آن را نظامی جلوه دهند. در همین رابطه واشنگتن پست ادعا کرد که ایران برای پیشبرد برنامه هسته ای خود حتی از دانشمندان خارجی کره شمالی و "عبدالقدیر خان" پدر بمب اتمی پاکستان کمک گرفته است.

نیویورک تایمز نیز در گزارشی با اشاره به رایزنی مقامات ارشد شورای امنیت ملی آمریکا با آمانو درباره برنامه هسته ای ایران و مقایسه جنگ عراق با اقدامات خصمانه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران نوشت : اگرچه آژانس در زمان جنگ عراق ادعاهای دولت "جرج بوش" را در رابطه با وجود تسلیحات هسته ای در این کشور رد می کرد، اما این بار این نهاد بین المللی خواستار شفافیت بیشتر ایران در مورد برنامه هسته ای خود شده است.

اما با این وجود برخی از پایگاه های اینترنتی از جمله "کانترپانچ" تلاش کردند تا در راستای وظیفه اطلاع رسانی خود حقایق را برملا کرده و از دسیسه های غرب علیه جمهوری اسلامی پرده بردارند.

این پایگاه اینترنتی در گزارشی به قلم "گرث پورتر" روزنامه نگار آمریکایی نوشت : در گزارش اخیر "یوکیا آمانو" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران آمده است فردی به نام ویاچسلاو دانیلنکو دانشمند به اصطلاح اتمی روسیه به دولت ایران برای ساخت سیستم انفجاری که برای ساخت تسلیحات هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد، کمک کرده است.

این پایگاه اینترنتی در ادامه نوشت : اما واقعیت این است که ویاچسلاو دانیلنکو دانمشند اتمی نبوده بلکه یک متخصص ارشد اوکراینی است که فعالیت اصلی وی بر روی پروژه هایی برای تولید الماس های ریز یا به اصطلاح نانو الماس است. با این افشاگری مشخص شد که آژانس بین المللی انرژی اتمی و"دیوید آلبرایت" مدیرموسسه بین المللی علوم وامنیت در واشنگتن هرگز صحت ادعاهای ویاچسلاو دانیلنکو را بررسی نکرده اند.

آلبرایت از ویاچسلاو دانیلنکو به عنوان یک کارشناسی خارجی و دانشمند هسته ای شوروی سابق یاد کرده بود که در اواسط دهه 90 با مرکز تحقیقات فیزیک ایران همکاری کرده است.

ازسوی دیگر با وجود فرافکنی روزنامه های غربی در خصوص کمک دانیلنکو به جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد برنامه هسته ای خود به مدت پنج سال، این کارشناس به اصطلاح اتمی اخیرا درگفتگو با روزنامه کامرسانت ضمن رد ادعاهای آژانس هدف از فعالیت خود در ایران را در سالهای 1996 تا 2002 کمک به گسترش صنعت تولید الماس در این کشور توصیف کرد و گفت: هیچ گونه همکاری با ایران در زمینه هسته ای نداشته و نه فیزیکدان برنامه هسته ای ایران بوده و نه بنیانگذار آن.

یکی از مقامات دولتی آمریکا نیز در این رابطه می گوید ویاچسلاو دانیلنکو در دوران اتحاد جماهیر شوروی در یک موسسه تحقیقاتی در روسیه فعالیت می کرد و درسال 1989 این موسسه را ترک و از سال 1992 تا 1996 در یک شرکت اوکراینی به نام آلیت فعالیت کرد.

ویاچسلاو دانیلنکو همچنین دراوایل سال 1993 به عنوان مدیر شرکتی تحت عنوان "نانو گروپ" انتخاب شد که این شرکت ابتدا در اوکراین تاسیس شد، اما هم اکنون مقر اصلی این کمپانی در پراگ پایتخت جمهوری چک است.

در این شرکت برجسته ترین دانشمندان که مهارت خاصی را در فناوی نانو الماس دارند، فعالیت می کنند و اصولا هدف آن تولید دارو و ابزار آلات پزشکی است نه فعالیت بر روی ساخت سلاح های هسته ای.

این گزارش درحالی منتشر می شود که ایران بارها بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود تاکید کرده و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز بارها از همکاری شفاف این کشور با این نهاد بین المللی سخن گفته اند.

این افشاگری مهم نشان داد اتهامات رسانه های غربی علیه ایران پوچ و بیهوده بوده و آژانس به وظایف خود عمل نکرده و تحت فشارهای آمریکا واروپا گزارشی را علیه برنامه هسته ای ایران منتشرکرده که البته با این رسوایی باید منتظر اثبات واهی بودن اتهامات بعدی علیه کشورمان باشیم.