ماجراجویی علیه ایران؛ بهایی که هیچ کس توان پرداخت آن را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سه شنبه شب بار دیگر "یوکیا آمانو" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش خود را در باره موضوع هسته ای ایران ارائه کرد، آژانس مدعی شده که اطلاعات مذکور را خود و با کمک 10 کشور که اطلاعاتی را به این نهاد بین المللی داده اند گردآوری کرده است. این نهاد مدعی است که عدم اجازه به بازرسان اتمی آنها را مجبور به تکمیل اطلاعات خود با استفاده بازیگران خارج ازآژانس کرده است. پیش از ارائه این گزارش دو نکته مهم رخ داد؛

اول اینکه بخش های از این گزارش پیش از آنکه بطور رسمی منتشر شود، برخلاف منشور اخلاقی این نهاد بین المللی به محافل رسانه ای رسوخ کرد. دوم اینکه شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی پیشاپیش در مصاحبه ای بار دیگر ایران را تهدید به اقدام نظامی کرد.



گرچه تهدید به اقدام نظامی علیه تاسیسات اتمی ایران از سوی اسرائیل تازگی ندارد و اظهارات مشابهی نیز از سوی وزیر جنگ این رژیم تکرار شد، اما چنین اظهاراتی نشان از توافقات پشت پرده بین جریان ها و قدرت های سیاسی دارد.



به نظر می رسد جنگ با ایران اقدامی است که همگان بر هزینه های آن آگاه هستند، لذا صحبت از تهدید ایران در واقع تهدید همپیمانان برای اعمال فشارهای بیشتر بر ایران در حوزه تحریم هاست و تل آویو به خوبی آگاه است که اقدام نظامی علیه تاسیسات اتمی ایران در چنین شرایطی امکان عملیاتی شدن ندارد.



رژیم اسرائیل سابقه حمله به تاسیست اتمی کشورهای همسایه را دارد. حمله به تاسیسات اتمی اوسیراک عراق و در سالهای اخیر حمله به یک منطقه نظامی در سوریه که گفته می شود یک منطقه اتمی بوده به هیچ وجه با اطلاع قبلی و حتی تهدید همراه نبوده لذا تهدید به اقدام علیه ایران به هیچ وجه با سنت غافلگیرانه این رژیم برای ضربه زدن به قدرت های منطقه ای هماهنگی و تطابق ندارد.



اسرائیل بخوبی آگاه است که اقدام علیه ایران جواب نخواهد داد. زیرا که تاسیسات اتمی ایران نه مانند دو مورد قبلی در یک نقطه متمرکز بوده، بلکه پراکنده و در بخش های مختلف است که این شیوه میزان آسیب پذیری این تاسیسات را تا حد ممکن کاهش می دهد.



چالش دیگر در اقدام علیه تاسیسات اتمی ایران میزان هزینه ای است که طرف ها باید برای آن پرداخت کنند. بدون شک اسرائیل اقدام کننده اصلی علیه ایران نخواهد بود زیرا که این رژیم از توان پاسخگویی ایران در مواقع بحرانی بصورت مستقیم و یا "نیابی" بخوبی آگاه است. در صورتی که چنین بی احتیاطی از سوی اسرائیل صورت گیرد ایران نه اسرائیل بلکه آمریکا را مسبب اصلی این اقدام تلقی خواهد کرد. همچنین این نکته را نیز باید عنوان کرد که اسرائیل نه از سوی خاخام ها بلکه از سوی استراتژیست هایی اداره می شود که جنگ در شرایط فعلی برای آنها فاجعه خواهد بود. ضمن اینکه این رژیم از عمق استراتژیک مناسبی برخوردار نیست و یک هواپیمای جنگی در عرض چند دقیقه تمامی اراضی اشغالی را در می نوردد و کوچکترین اقدام تلافی جویانه شوکی برای تمامی سرزمینهای اشغالی خواهد بود.



با عنایت به مشکلات آمریکا در افغانستان و این روزها درعراق ایالات متحده بخوبی از اقدامات تلافی جویانه ایران در این دو همسایه آگاه است و تلاش خواهد کرد تا اسرائیل را ازهرگونه اقدام غیر مسئولانه دور سازد. با توجه به اینکه القاعده بعنوان سازمان تروریستی "جهانی" عمل می کند، امروزه ایران بعنوان مانعی در مسیر ترانزیت تروریسم از افغانستان و پاکستان به سوی عراق است و مقامهای در واشنگتن این نکته را به خوبی درک می کنند.



با این وجود و با توجه به اینکه در گزارش آژانس مستقیماً به اسناد "خدشه ناپذیری" درباره دستیابی ایران به بمب اتمی اشاره ای نشده به نظر می رسد اظهارات درباره احتمال بروز جنگ در روزهای اخیر نه برای شروع جنگ بلکه القاء خطر جنگ به مخالفین تحریم ایران است تا آنها را در صف همپیمانان غربی برای اعمال فشارهای بیشتر بر ایران قرار دهد.

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* حسین امیری