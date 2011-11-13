ناکامی فلسطین در شورای امنیت/ از جزئیات آراء موافقان و مخالفان تا واکنشها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، کمیته عضویت سازمان ملل متحد که وظیفه بررسی درخواست عضویت کشورها در این سازمان را دارد روز گذشته گزارش خود را درباره عضویت فلسطین به شورای امنیت تحویل داد.

کمیته مذکور در این گزارش اعلام کرد که با درخواست فلسطین مبنی بر عضویت در سازمان ملل متحد مخالف است.

"خوزه فیلیپ کابرل" نماینده پرتغال در شورای امنیت و دبیر کمیته عضویت در این رابطه اظهار داشت: اعضای شورای امنیت به رایزنی های خود درباره عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد ادامه خواهند داد و پیشنهادات جایگزین را بررسی خواهند کرد.

تشکیلات خودگردان فلسطین پیش از این اعلام کرده بود در صورت عدم موافقت شورای امنیت با درخواست فلسطین گزینه دیگری جایگزین می شود یعنی اینکه درخواست فلسطین به صورت مستقیم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رای گذاشته خواهد شد تا فلسطین به جای اینکه سازمان ناظر باشد یک کشور ناظر بدون عضویت در سازمان ملل باشد.

از 15 عضو شورای امنیت تنها 8 کشور با عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد موافق بودند که این کشورها عبارتند از روسیه، چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، نیجریه، گابن و لبنان.

در مقابل کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کلمبیا، بوسنی و هرزه گوین مخالف عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد هستند و در این میان پرتغال نیز به این موضوع رای ممتنع داده است.

برای موافقت شورای امنیت لازم بود 9 عضو از 15 اعضای شورا با عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل موافقت کنند و این نیز مشروط بر آن بود که هیچکدام از 5 عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس درخواست مذکور را وتو نکنند.

ناکامی فلسطین در سازمان ملل متحد با واکنش مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین مواجه شده است. "ریاض المالکی" وزیر خارجه دولت انتصابی ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در این رابطه خاطرنشان کرد: موضع ما در قبال عضویت در سازمان ملل متحد تغییر نکرده و ما همچنان به این موضوع پایبندیم و تلاش می کنیم در آینده به این امر مهم یعنی عضویت کامل دست یابیم.

"ریاض منصور" نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد نیز گفت: مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین گزارش کمیته عضویت را بررسی و سپس اقدامات مناسبی را اتخاذ خواهند کرد و در این رابطه با شماری از کشورهای عربی و کشورهای حامی عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد رایزنی خواهند کرد.

در همین حال ابومازن شایعات منتشر شده مبنی بر اینکه پس از مخالفت شورای امنیت با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد تشکیلات خودگردان فلسطین منحل خواهد شد را تکذیب کرد.

وی در ساعات پایانی شب گذشته در یک کنفرانس خبری ابراز امیدواری کرد که واشنگتن موضع خود را در قبال فلسطین تغییر دهد. ابومازن در ادامه بر ضرورت مبارزه و تلاش برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد تاکید کرد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که همواره در راستای سیاست های غرب گام برداشته است در شرایط فعلی و ناکامی اخیر فلسطین نه تنها از این سیاست چشم پوشی نکرد بلکه اظهار داشت: ما به مذاکرات صلح با اسرائیل در صورتی که به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد منجر شود پایبندیم.

شکست ابومازن در سازمان ملل متحد در حالی صورت گرفت که گروه های مقاومت فلسطین از ابتدا بر آن تاکید داشتند و مقاومت را تنها راه رهایی فلسطین از یوغ اشغال و احیای حقوق کامل ملت فلسطین می دانسته و می دانند موضوعی که مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین همواره آن را درک نمی کنند و کماکان دنباله رو طرح های سازشکارانه هستند.