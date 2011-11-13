ساماندهی وضعیت خشکسالی اصفهان با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری اصفهان اظهار داشت: جامعه امروز باید باید از دست‌اندازی‌های برخی از سود‌جویان موجود در جامعه جلوگیری کند و تخریب ایران و ارزش‌های موجود در سطح کشور از مهم‌ترین اهداف این افراد محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی مشکلات موجود در سطح استان باید ساماندهی شود، اضافه کرد: برطرف شدن مشکلات موجود در ادارات و سازمان‌های اجرایی از مهمترین اهداف برگزاری جلسات شورای اداری است.

استاندار اصفهان به فعالیت استانداری اصفهان به منظور کاهش مشکلات موجود در سطح جامعه اشاره کرد و بیان داشت: تمام مسئولان، ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان باید با حضور خود در این جلسات نسبت به ساماندهی این مشکلات با مجموعه استانداری همکاری می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در استان در زمینه ساماندهی خشکسالیهای اصفهان تصریح کرد: بهبود وضعیت موجود از برنامه‌های اجرایی مدیریت استان است و هم‌اکنون تمام مسئولان استان با اجرای برنامه‌های مناسب در این زمینه تلاش می‌کنند.

ذاکر اصفهانی با اشاره به اینکه ارزشهای موجود در جامعه باید حفظ شود، ادامه داد: برخی از افراد به دنبال ایجاد چالش و بحران در سطح جامعه هستند و از ارزشهای موجود در سطح جامعه فاصله گرفته‌اند.

وی تاکید کرد: جوانان این سرزمین باید با ایده‌پردازیهای خود به دنبال رشد و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان باشند و ظرفیتهای اقتصادی کشور را با استفاده از علم و دانش خود پویا و فعال کنند.

وی گفت: برخی از افراد دنبال ایجاد خدشه در نظام هستند و اقدامات ارزشمند موجود در کشور نباید دست‌خوش تخریب‌های دشمنان قرار گیرد.

ذاکر اصفهانی با بیان اینکه دانشهای فنی باید در بخشهای مختلف جامعه مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: این افراد تنها با هدف تخریب ایران در زمینه‌های مختلف در جامعه حرکت می‌کنند و جوانان باید در مقابل این تهدید‌ها ایستادگی کنند.

وی به اهمیت حفظ سرمایه‌های ملی اشاره کرد و ادامه داد: تمام مردم باید به سوی هوشمند شدن حرکت کنند و استفاده از فناوری اطلاعات باید در میان اقشار مختلف جامعه رشد یابد.