طبل سوراخ جنگ آمریکا/ بیراهه ای که جمهوریخواهان می روند

گزارش مغرضانه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران چند روز قبل منتشر شد و این گزارش تبدیل به عاملی شد تا نامزدهای حزب جمهوریخواه برای انتخابات 2012 آمریکا حضور خود در رسانه ها را تقویت کرده و در دوستی با رژیم صهیونیستی از یکدیگر سبقت بگیرند.

در این میان "ریک سنتورم" از نامردهای نه چندان مطرح جمهورخواهان برای انتخابات سال آتی آمریکا دیروز جمعه مدعی شد: آمریکا و اسرائیل باید در اندیشه حمله هوایی به ایران باشند.

آمریکا از سال 2001 و پس از واقعه 11 سپتامبر وارد دو جنگ سنگین در افغانستان و عراق شد دو جنگی که صرف نظر از تلفات انسانی بیش از 4 تریلیون دلار برای آمریکا هزینه دربر داشت؛ از همین رو واشنگتن در تامین هزینه های جنگ جدید مطمئنا با مشکل جدی روبرو خواهد شد.

این نامزد جمهوریخواه که به نوشته روزنامه واشنگتن تایمز از حامیان جدی رژیم صهیونیستی محسوب می شود و تلاش می کند تا با حمایت از رژیم اسرائیل برای خود جایگاهی در انتخابات کسب کند در ادامه اظهارت خصمانه خود گفت: اگر ما درباره ایران اشتباه کنیم خود را به مخاطره انداخته ایم.

اما این تنها جمهوریخواهی نیست که برای افزایش محبوبیت خود در میان صهیونیستها از لزوم حمله به ایران سخن می گوید.

"ریک پری" حاکم ایالت تگزاس و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز اعلام کرد: اگر رئیس جمهور آمریکا شوم و دلایلی درباره دسترسی ایران به تسلیحات هسته ای وجود داشته باشد حمله هوایی اسرائیل به مراکز هسته ای ایران را تایید می کنم.

وی که با سی ان ان گفتگو می کرد افزود: حتما ما از اسرائیل حمایت می کنیم. ما از هر راهی که بتوانیم از اسرائیل پشتیبانی می کنیم که شامل راههای دیپلماتیک، تحریم اقتصادی، عملیات محرمانه و علنی و حتی اقدام نظامی نیز می شود.

پری در ادامه اظهارات گستاخانه خود تاکید کرد: نمی توانیم اجازه بدهیم ایران به تسلیحات هسته ای دسترسی پیدا کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که آژانس بین المللی انرژی هسته ای طی این هفته گزارشی را درباره مسئله هسته ای ایران صادر می کند.

"میشله بکمن" دیگر نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری 2012 در گفتگو با شبکه خبری "ای بی سی" ضمن زیر سئوال بردن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران و تکرار ادعاهای نخ نما شده، بار دیگر با حمایت از آمریکا و صهیونیستها، ارادت خود را به مقامات رژیم اشغالگر قدس نشان داد و گفت: در صورت پیروزی در انتخابات در کنار همپیمان آمریکا یعنی اسرائیل می ایستم و هرگونه گزینه نظامی را برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای در نظر می گیرم.



رژیم اسرائیل نیز از میان این نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا به سراغ کسی خواهد رفت که منافع این رژیم را تامین می کند و در شرایط فعلی جنگ با ایران نه تنها منافع تل آویو را تامین نمی کند، بلکه در صورت حمله به ایران اولین کسی که از آن متضرر می شود خود صهینیستها خواهند بود. این در حالی است که "ران پل" از اعضای کنگره آمریکا از ایالت تگزاس و دیگر نامزد جمهوریخواه بار دیگر ضمن مخالفت با تحریم های اقتصادی یا گزینه نظامی علیه ایران اعلام کرد بهترین روش ممکن برای حل پرونده هسته ای این کشور پیشنهاد دوستی و رفاقت و انجام گفتگوهای مستمر است. این در حالی است که "ران پل" از اعضای کنگره آمریکا از ایالت تگزاس و دیگر نامزد جمهوریخواه بار دیگر ضمن مخالفت با تحریم های اقتصادی یا گزینه نظامی علیه ایران اعلام کرد بهترین روش ممکن برای حل پرونده هسته ای این کشور پیشنهاد دوستی و رفاقت و انجام گفتگوهای مستمر است.

اما نکته ای که باید از این افراد پرسید این است که "آیا آمریکا در موقعیت آغاز جنگ دیگری قرار دارد یا خیر؟"

درپاسخ به این پرسش باید گفت که شرایط موجود در آمریکا که مهمترین مورد آن بحران بدهیهای دولت، وضعیت بد اقتصادی و جنبش تسخیر است به هیچ وجه به گونه ای نیست که کاخ سفید بخواهد وارد جنگ دیگری شود.

مورد دیگر آنکه مردم آمریکا از جنگ خسته شده اند. این کشور از سال 2001 و پس از واقعه 11 سپتامبر وارد دو جنگ سنگین در افغانستان وعراق شد دو جنگی که صرف نظر از تلفات انسانی بیش از 4 تریلیون دلار برای آمریکا هزینه دربر داشت از همین رو واشنگتن در تامین هزینه های جنگ جدید مطمئنا با مشکل جدی روبرو خواهد شد.

مسئله سوم، موقعیت متفاوت ایران با کشورهایی همچون افغانستان، عراق و حتی لیبی است. جمهوری اسلامی امروز یکی از قدرتمندترین کشورهای خاورمیانه و باثبات ترین کشورهای جهان محسوب می شود که قدرت دفاعی آن بر کسی پوشیده نیست بر همین اساس جنگ با ایران بسیار متفاوت تر از آن چیزی خواهد بود که آمریکا تا کنون در نقاط مختلف جهان به راه انداخته و به همین دلیل است که اغلب مقامات و کارشناسان خارجی نسبت به عواقب جنگ با ایران هشدار می دهند.

با این وجود شاهد هستیم که برخی مقامات آمریکایی و صهیونیستی در شیپور جنگ دمیده و بر طبل آن می کوبند اما بررسی شرایط موجود در غرب و سرزمین های صهیونیستی نشان می دهد که این هیاهو یک نوع جنگ روانی است که هدف از آن تسلیم کردن جمهوری اسلامی ایران است.

علاوه بر آمریکا، رژیم صهیونیستی هم در موقعیتی نیست که بخواهد به ایران حمله کند و وضعیت داخلی و خارجی این رژیم بخوبی گویای این واقعیت است. بر همین اساس می توان گفت که نامزدهای جمهوریخواه آمریکا که درصدد هستند تا در دشمنی با ایران و جلب نظر رژیم صهیونیستی از یکدیگر پیشی بگیرند در نتیجه گیریهای خود دچار اشتباه شده اند زیرا درست است که حمایت "آیپک" (لابی صهیونیستها در آمریکا) از نامزدی خاص نقش بسیار زیادی در موفقیت او دارد اما رژیم اسرائیل نیز از میان این نامزدها به سراغ کسی خواهد رفت که منافع این رژیم را تامین می کند و در شرایط فعلی جنگ با ایران نه تنها منافع تل آویو را تامین نمی کند بلکه در صورت حمله به ایران اولین کسی که از آن متضرر می شود خود صهیونیستها خواهند بود.

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عبدالحمید بیاتی