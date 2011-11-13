جشنواره نوآوری و شکوفایی 4 استان شمالی کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر موسی حسام هدف از برگزاری این جشنواره را حمایت و ارائه تسهیلات به مخترعان و تجاری سازی طرح های پژوهشی ذکر کرد و افزود: این جشنواره با عنوان جشنواره نوآوری و شکوفایی "دماوند" ویژه 4 استان گیلان، مازندران، سمنان و گلستان برگزار می شود.

رئیس بنیاد نخبگان استان گلستان ادامه داد: این جشنواره به مدت 3 روز در گرگان برگزار خواهد شد.



وی فراهم آوردن امکان ارزیابی و داوری طرح ها در استان، حمایت و ارائه تسهیلات به مخترعان و فراهم کردن زمینه تجاری سازی اختراعات را از دیگر اهداف جشنواره نوآوری منطقه ای عنوان کرد و یادآور شد: این جشنواره شرایط سنی ندارد و افراد در همه رده های سنی می توانند با اختراعات تایید شده خود در آن شرکت کنند.