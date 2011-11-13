تخت جمشید ترک خورد/ عظیم ترین بنای سنگی جهان در معرض ریزش

به گزارش خبرنگار مهر، تخت جمشید همواره به عنوان یکی از بناهای شاخص ایران مطرح بوده است. این بنای جهانی البته مورد آسیبهای مختلفی قرار گرفته که از جمله آن می توان به رطوبت اشاره کرد که این بنای جهانی را مورد تهدید قرار داده است. اما ترکهایی که اکنون در این بنای جهانی دیده می شود نیز بر شدت آسیبهای این بنا افزوده و این امر نگرانی دوستداران میراث فرهنگی را افزوده است.

ترکهای موجود در قسمتهای مختلف تخت جمشید

فعال میراث فرهنگی و گردشگری و مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی مرودشت با بیان اینکه ترک سنگها یکی از عظیم ترین بناهایسنگی جهان را در معرض خطر ریزش قرار داده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از موضوعاتی که با توجه به مرور زمان شاهد افزایش آن در مجموعه جهانی تخت جمشید هستیم مربوط به افزوده شدن ترکهایی بین سنگها، ستونها و کاخهای این مجموعه است.

محمد اسدپور افزود: زمانیکه از پلکانها وارد تخت جمشید می شویم در دروازه ملل ستونهایی وجود دارد که این ستونها ترکهایی خورده و جدید است.

وی ادامه داد: به مرور زمان سنگها تحت تاثیر فرسایش و بارانهای اسیدی، شرایط آب و هوایی و مرور زمان فسیل شده و یکسری ترکهایی در آن به وجود می آید و طی مدت اخیر به دلیل کنترل نکردن از سوی مسئولان و متخصصان این ترکها روز به روز بیشتر شده است.

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی مرودشت در خصوص اقدامات انجام شده برای جلوگیری از ترک خوردن سنگهای مجموعه تخت جمشید اظهار داشت: در این مجموعه هرگردشگری بخواهد بازدیدی از نقتط مختلف داشته باشد به راحتی می تواند این ترکها را مشاهده کند از این رو در صورت ادامه این روند تخت جمشید با مشکلاتی روبه رو خواهد شد.

اسدپور با بیان اینکه به راحتی روزانه به ترکها افزوده می شود، بیان کرد: در دیواره های دروازه ناتمام ترکهای دیده می شود که آجرهای آن قابل مشاهده است و علاوه بر این کاخ صدستون نیز ترکهای زیادی برداشته که به راحتی قابل مشاهده است.

وی بیان کرد: در گذشته نیز تخت جمشید ترکهایی داشته اما با مشاهده ترکهای مختلف در این بنا می توان متوجه شد که بیشتر آنها مربوط به زمان حال است.

این فعال میراث فرهنگی با بیان اینکه دیواره کاخ موزه نیز از این امر مستثنی نیست بیان کرد: ترکهای این بخش به حدی شدید است که وقتی از سمت چپ کاخ وارد موزه شویم این ترکها را مردم عادی نیز به راحتی می توانند مشاهده کنند.

وی گفت: در درگاه ورودی کاخ موزه شکافها .و ترکهای متعددی در بخش شرقی این بنا قابل مشاهده است که باعث انحنای یک ستون شده است.

اسدپور با اشاره به اینکه ترکهای متعدد در کاخها به وفور دیده می شود بیان کرد: نیازمند است کارشناسی دقیق برای جلوگیری از پیشرفت این ترکها انجام و با برنامه ریزی از ان جلوگیری به عمل آید.

این فعال میراث فرهنگی با تشریح علل این ترکها نیز تصریح کرد: ممکن است برخی از این ترکها مربوط به مرور زمان، رانش و یا شرایط فیزیکی و خشکسالی باشد.

وی ادامه داد: اگر این روند ادامه داشته باشد در آینده ای نه چندان دور با فروپاشی نمای کنونی رو به رو خواهیم بود زیرا هر لحظه بر ترکهای سنگ یا دیواره ها افزوده می شود.

اسدپور با بیان اینکه این ترکها زیبایی سایت جهانی تخت جشمید تحت تاثیر قرار داده اظهار داشت: به مسئولان امر پیشنهاد دادیم که درباره علت این ترکها تحقیق شود و مقرر شده کارشناسان برای بررسی این موضوع و جلوگیری از پیشرفت آن به این مجموعه سفر کرده و راهکارها را ارائه دهند.

وی با بیان اینکه در مجموعه جهانی تحت جمشید مدیریت بحران وجود ندارد، بیان کرد: اگر برای این مجموعه مدیریت بحران در نظر گرفته شود می توان از خطراتی که مجموعه را تهدید می کند جلوگیری کرد.

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی مرودشت تاکید کرد: اگر این ترکها به صورت گسل و شکاف باشد و یکی از کاخها تخریب شود دیگر نمی توان کاری انجام داد از این رو ضروری است کارشناسان راهکارهای اساسی را ارائه دهند.