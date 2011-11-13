به گزارش خبرنگار مهر، مجید حمیدزاده این سخنان را در جریان مراسم افتتاحیه نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران که صبح روز 21 آبان با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی کشور در تالار وحدت برگزار شد، ایراد کرد.

در این مراسم از پدیدآورندگان آثار شایسته تقدیر بیست و هشتمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و با اهدای لوح سپاس و 12 سکه بهار آزادی برای مولفان و 10 سکه بهار آزادی برای مترجمان تقدیر شد.

مجید حمیدزاده دبیر جایزه کتاب سال با ارائه گزارشی از این دوره گفت: 19 هزار و 843 عنوان کتاب در گردونه داوری بیست و هشتمین جایزه کتاب سال بودند که 261 اثر در مرحله پایانی راه یافت و از این میان 12 اثر برگزیده و 44 اثر شایسته تقدیر شناخته شدند.

به گفته وی آثاری که امتیاز آن مابین 90 تا 100 بوده عنوان برگزیده و آثاری که امتیاز آنها مابین 80 تا 90 بوده عنوان شایسته تقدیر را کسب کرده اند.

حمیدزاده همچنین با مقایسه تعداد منتخبین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در دولت‌های نهم و دهم با 8 دولت پیش از آنها گفت: در 22 دوره قبلی و پیش از روی کار آمدن دولت نهم، تعداد کل آثار منتخب جایزه کتاب سال 869 عنوان بود و این در حلی است که تنها در 6 سال گذشته این تعداد 370 عنوان بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد، تا پایان دولت دهم تعداد کتاب‌های منتخب جایزه کتاب سال در دو دولت فعلی به اندازه کل آثار مشابه در دولت‌های قبل باشد.

دبیر جایزه کتاب سال همچنین با اشاره به بخش ویژه ترجمه قرآن در بیست و هشتمین دوره این جایزه گفت: ما 21 ترجمه از قرآن را که در طول 30 سال گذشته چاپ و منتشر شده بود، بررسی کردیم و در نهایت 6 ترجمه به مرحله پایانی راه یافت که از این میان یک ترجمه برگزیده شده و پنج ترجمه دیگر هم شایسته تقدیر شناخته شدند.

حمید زاده از برنامه جدی دبیرخانه کتاب سال برای تبدیل کردن این بخش از جایزه طی یک جریان فرهنگی در کشور خبر داد و گفت: امسال و در بیست و نهمین دوره جایزه کتاب سال هم ترجمه‌هایی را که از قرآن و در فاصله سالهای 81 تا 90 منتشر شده، بررسی کردیم و در مراسم جایزه کتاب سال برترین‌ها معرفی خواهند شد.

وی همچنین از 1044 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه سراسر کشور که در داوری آثار این دوره از جایزه کتاب سال همکاری داشته اند، قدردانی کرد.