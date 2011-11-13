علاقه دانشجویان ایرانی به فلسفه غرب!/ رنج علوم انسانی از مدیریت ضعیف

قائمی نیا: دیدگاههای مطرح مطهری و طباطبایی در اخلاق/ توجه بیشتر به فلسفه اخلاق

حجت الاسلام دکتر علیرضا قائمی نیا در مورد توجه بیش از اندازه به متفکران غربی و غفلت از متفکران ایرانی به خبرنگار مهر گفت: استادان و بزرگانی مثل آیت الله مصباح یزدی هستند که روی فلسفه اخلاق کار و فلسفه اخلاق کانت را نقد کرده‏اند .

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود:‌ طبیعی است که باید به آرا و نظریه‏های ناب ایرانی اسلامی بیشتر توجه کرد. ولی فکر نمی‎کنم در این محافلی که فلسفه اخلاق کانت تدریس می‎شود و یا محافلی که در ایران به اخلاق می‎پردازند به نظریه‏های اخلاقی تکیه شود .

وی یادآور شد:‌ به دیدگاههای خودی هم توجه می‎شود ولی دیدگاههای خودی خیلی شسته و رفته نیستند که البته باید قدمهایی برای تقریر صحیح و دقیق دیدگاههای اسلامی برداشته شود.

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دکتر احد فرامرز قراملکی هم گفت: من با اینکه نظریه های غربی خیلی مورد توجه هستند، خیلی موافق نیستم یعنی چنین نیست که این دیدگاه بیشتر مورد توجه قرار می‎گیرد. بستگی دارد افرادی که دیدگاههای کانت را منتقل می‎کنند چه کسانی هستند؟

این نویسنده و مترجم تصریح کرد: بنابراین اینطور نیست که به این مکاتب باید تکیه کرد بلکه باید با این مکاتب مواجهه نقادانه و تعامل کرد حتی موجب بازسازی آنها شد و اگر آنها رهاورد نکو و اثر بخشی دارند، می توان آنها را برگرفت منتها با مدلی که به التقاط اندیشه‏ها ختم نشود.



قنبری: اتکای متفکران به تقلید از غرب/ متفکران معاصر توجهی به اخلاق ندارند

دکتر حسن قنبری نیز در همین راستا اظهار داشت:‌ در بین معاصرین کسی که به عنوان متفکر و نظریه‎پرداز در حوزه اخلاق مطرح باشد نمی‎شناسم ولی در بین قدما عالمان و متفکرانی از جمله خواجه نصیر الدین طوسی و امام محمد غزالی در کیمیای سعادت و جلوتر فیض کاشانی را می‎توان به عنوان نظریه‏پردازان اخلاقی نام برد.



استاد گروه فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب قم افزود: متکلمان قدیم ما دیدگاهها و نظریات اخلاقی مطرح کرده‏اند که متفکران امروزی باید پی آنها را می‎گرفتند و آن نظریات را دنبال می‎کردند که متأسفانه اینطور نشد و در بین معاصرین کسی که نظریه‎پردازی در خصوص اخلاق کرده باشد ندیه ام . حالا ممکن است کسی درباره اخلاق صحبت کرده باشد و یا بکند ولی نظریه پردازی، خیر!



یثربی: رغبت دانشجویان ایرانی به فلسفه غرب!/ علوم انسانی فاقد مدیریت قوی است



یثربی نیز گفت: تا وقتی خلأ مطالب جدید در کشورمان احساس می‎شود یعنی وقتی خلأ وجود دارد، مطلب از جای دیگر آن را پر می کند. ما مرتب بیاییم مطالب چند صفحه‏ای ارسطویی و ابن سینایی را تعریف کنیم، از آنجا که به زبان روز و چندان تعریف شده نیستند، عملا برای امروزمان حرفی برای گفتن نداریم.

یثربی در مورد اینکه آیا وقت آن نرسیده است که به دنبال آرا و نظریه‏های ناب ایرانی برای بررسیها باشیم اظهار داشت: از سه چهار قرن پیش وقت آن رسیده بود که تولید علم کنیم. ولی اینکه چرا نمی‎پردازیم این دیگر دست من نیست که آن را عوض کنم. ما کمتر از کشورهای غربی هزینه در علوم انسانی صرف نمی‎کنیم و شاید بیشتر هزینه می‏کنیم اما با مدیریتهای ضعیفی که در حوزه علوم انسانی داریم هرگز به تولید نظریه نمی‏رسیم.

بقایی: دلایل توجه بیش از حد به آرای غربی/ نظریه‌ غربی کاربردی برای ایرانیها ندارد



دکتر محمد بقایی هم گفت: حقیقت این است که در دستگاه فلسفی اندیشمندان غرب از سقراط گرفته تا نیچه بخش مهمی به اخلاق توجه دارند. از آغاز رواج فلسفه غرب در میان روشنفکران و متفکران ایرانی رویکرد به آموزه‎های آنان پرسش مهمی را پیش آورده که آیا آموزه‎های اخلاقی متفکران غرب می‎تواند دقیقا منطبق با شرایط فرهنگی شرق بخصوص شرق اسلامی و از آن خاص‌تر هماهنگ با فرهنگ ایرانی باشد یا نه؟

این محقق و پژوهشگر ادبی و فلسفی تصریح کرد: توجه به گزاره‏ها و آموزه‏های اخلاقی فیلسوفان غرب تنها در میان درس خوانده‏ها به عنوان موضوعات قابل بحث مطرح بوده و هرگز در زندگی عملی نمود نیافته است.