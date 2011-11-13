علاقه دانشجویان ایرانی به فلسفه غرب!/ رنج علوم انسانی از مدیریت ضعیف

قائمی نیا: دیدگاههای مطرح مطهری و طباطبایی در اخلاق/ توجه بیشتر به فلسفه اخلاق
حجت الاسلام دکتر علیرضا قائمی نیا در مورد توجه بیش از اندازه به متفکران غربی و غفلت از متفکران ایرانی به خبرنگار مهر گفت: استادان و بزرگانی مثل آیت الله مصباح یزدی هستند که روی فلسفه اخلاق کار و فلسفه اخلاق کانت را نقد کردهاند .
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: طبیعی است که باید به آرا و نظریههای ناب ایرانی اسلامی بیشتر توجه کرد. ولی فکر نمیکنم در این محافلی که فلسفه اخلاق کانت تدریس میشود و یا محافلی که در ایران به اخلاق میپردازند به نظریههای اخلاقی تکیه شود .
وی یادآور شد: به دیدگاههای خودی هم توجه میشود ولی دیدگاههای خودی خیلی شسته و رفته نیستند که البته باید قدمهایی برای تقریر صحیح و دقیق دیدگاههای اسلامی برداشته شود.
قراملکی : تشریح مکاتب اخلاقی اسلامی/ نظریههای اخلاقی زکریای رازی منتشر میشود
دکتر احد فرامرز قراملکی هم گفت: من با اینکه نظریه های غربی خیلی مورد توجه هستند، خیلی موافق نیستم یعنی چنین نیست که این دیدگاه بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. بستگی دارد افرادی که دیدگاههای کانت را منتقل میکنند چه کسانی هستند؟
این نویسنده و مترجم تصریح کرد: بنابراین اینطور نیست که به این مکاتب باید تکیه کرد بلکه باید با این مکاتب مواجهه نقادانه و تعامل کرد حتی موجب بازسازی آنها شد و اگر آنها رهاورد نکو و اثر بخشی دارند، می توان آنها را برگرفت منتها با مدلی که به التقاط اندیشهها ختم نشود.
قنبری: اتکای متفکران به تقلید از غرب/ متفکران معاصر توجهی به اخلاق ندارند
دکتر حسن قنبری نیز در همین راستا اظهار داشت: در بین معاصرین کسی که به عنوان متفکر و نظریهپرداز در حوزه اخلاق مطرح باشد نمیشناسم ولی در بین قدما عالمان و متفکرانی از جمله خواجه نصیر الدین طوسی و امام محمد غزالی در کیمیای سعادت و جلوتر فیض کاشانی را میتوان به عنوان نظریهپردازان اخلاقی نام برد.
استاد گروه فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب قم افزود: متکلمان قدیم ما دیدگاهها و نظریات اخلاقی مطرح کردهاند که متفکران امروزی باید پی آنها را میگرفتند و آن نظریات را دنبال میکردند که متأسفانه اینطور نشد و در بین معاصرین کسی که نظریهپردازی در خصوص اخلاق کرده باشد ندیه ام . حالا ممکن است کسی درباره اخلاق صحبت کرده باشد و یا بکند ولی نظریه پردازی، خیر!
یثربی: رغبت دانشجویان ایرانی به فلسفه غرب!/ علوم انسانی فاقد مدیریت قوی است
یثربی نیز گفت: تا وقتی خلأ مطالب جدید در کشورمان احساس میشود یعنی وقتی خلأ وجود دارد، مطلب از جای دیگر آن را پر می کند. ما مرتب بیاییم مطالب چند صفحهای ارسطویی و ابن سینایی را تعریف کنیم، از آنجا که به زبان روز و چندان تعریف شده نیستند، عملا برای امروزمان حرفی برای گفتن نداریم.
یثربی در مورد اینکه آیا وقت آن نرسیده است که به دنبال آرا و نظریههای ناب ایرانی برای بررسیها باشیم اظهار داشت: از سه چهار قرن پیش وقت آن رسیده بود که تولید علم کنیم. ولی اینکه چرا نمیپردازیم این دیگر دست من نیست که آن را عوض کنم. ما کمتر از کشورهای غربی هزینه در علوم انسانی صرف نمیکنیم و شاید بیشتر هزینه میکنیم اما با مدیریتهای ضعیفی که در حوزه علوم انسانی داریم هرگز به تولید نظریه نمیرسیم.
بقایی: دلایل توجه بیش از حد به آرای غربی/ نظریه غربی کاربردی برای ایرانیها ندارد
دکتر محمد بقایی هم گفت: حقیقت این است که در دستگاه فلسفی اندیشمندان غرب از سقراط گرفته تا نیچه بخش مهمی به اخلاق توجه دارند. از آغاز رواج فلسفه غرب در میان روشنفکران و متفکران ایرانی رویکرد به آموزههای آنان پرسش مهمی را پیش آورده که آیا آموزههای اخلاقی متفکران غرب میتواند دقیقا منطبق با شرایط فرهنگی شرق بخصوص شرق اسلامی و از آن خاصتر هماهنگ با فرهنگ ایرانی باشد یا نه؟
این محقق و پژوهشگر ادبی و فلسفی تصریح کرد: توجه به گزارهها و آموزههای اخلاقی فیلسوفان غرب تنها در میان درس خواندهها به عنوان موضوعات قابل بحث مطرح بوده و هرگز در زندگی عملی نمود نیافته است.
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