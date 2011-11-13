به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران صبح روز شنبه 21 آبان با پرپایی مراسم افتتاحیه در تالار وحدت تهران رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.

در مراسم افتتاحیه هفته کتاب «علی‌اکبر ولایتی» مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل در سخنانی با اشاره به کتابی که در زمینه فرهنگ و تمدن ایران و اسلام تدوین کرده است، گفت: من در این کتاب به دنبال پاسخ به برخی سئوالات بودم از جمله اینکه چه ضرورتی دارد که ما به گذشته‌هایمان بپردازیم؟

ولایتی در پاسخ به این سئوال افزود: ما برای پیشرفت نیاز به اعتماد به نفس داریم و متأسفانه اعتماد به نفس نسل‌های اخیر خدشه‌دار شده و این هم ناشی از طراحی بیگانگان است که می‌خواهند فرهنگ و تمدن کهن ایران و اسلام را تحت شعاع مسائل دیگر قرار دهند.

مشاور مقام معظم رهبری همچنین از اینکه در برخی کتاب‌های درسی نامی از بزرگان کشورمان نیست، گلایه کرد و گفت: اساس پرورش و تربیت باید اعتماد به نفس باشد و برای اثبات آن باید اسلاف درخشان تمدن کهن خود را به نسل جدید عرضه کنیم.

وی همچنین در پاسخ به برخی اظهار نظرها در مقایسه ایران قبل و بعد از اسلام گفت: تعداد دانشمندان ایرانی بعد از ورود مسلمان‌ها به ایران قابل مقایسه با قبل از اسلام نیست و من به جرأت می‌گویم ایرانی‌ها در شکل گیری تمدن اسلامی بیش از 50 درصد نقش داشته‌اند.

در مراسم افتتاحیه هفته کتاب و پس از رونمایی از تمبر نوزدهمین دوره آن که با همکاری خانه کتاب و شرکت پست طراحی شده است، گروه سرود «سرافرازی» متشکل از جمعی از بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش به اجرای سرود «یادگار ماندگار» پرداختند.

ترانه این سرود را عشرت میرمعظمی سروده بود و آهنگسازی آن را هم جمشید شجاعی بر عهده داست.