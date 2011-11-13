پروتکل توزیع شربت تریاک اصلاح شد

دکتر مهدی سلیمانجاهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخی شرایط برای دریافت و توزیع شربت تریاک توسط مراکز ترک اعتیاد، در پروتکل قبلی سخت گیرانه بود که مشکلاتی را برای این مراکز و درمان معتادان به وجود آورده بود.

وی گفت: این شرایط اعم از در نظر گرفتن اتاق و پزشک جدا، فضای مورد نیاز، تعداد و شیفت کاری پرسنل و برخی موارد دیگر بوده است که در پروتکل جدید اصلاح شده است.

سلیمانجاهی ادامه داد: شربت تریاک فقط در اختیار مراکز دارای مجوز ترک اعتیاد که زیر نظر وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و سازمان زندانها فعالیت می کنند، قرار می گیرد.

رئیس اداره مواد و داروهای مخدر سازمان غذا و دارو گفت: این مراکز مجوز خود را از معاونت درمان وزارت بهداشت دریافت می کنند و شرایط دریافت این شربت توسط معتادان نیز در پروتکل مزبور آمده است.