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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پروتکل توزیع شربت تریاک اصلاح شد

پروتکل توزیع شربت تریاک اصلاح شد

رئیس اداره مواد و داروهای مخدر سازمان غذا و دارو از اصلاح پروتکل شرایط توزیع و دریافت شربت تریاک خبر داد.

دکتر مهدی سلیمانجاهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخی شرایط برای دریافت و توزیع شربت تریاک توسط مراکز ترک اعتیاد، در پروتکل قبلی سخت گیرانه بود که مشکلاتی را برای این مراکز و درمان معتادان به وجود آورده بود.

وی گفت: این شرایط اعم از در نظر گرفتن اتاق و پزشک جدا، فضای مورد نیاز، تعداد و شیفت کاری پرسنل و برخی موارد دیگر بوده است که در پروتکل جدید اصلاح شده است.

سلیمانجاهی ادامه داد: شربت تریاک فقط در اختیار مراکز دارای مجوز ترک اعتیاد که زیر نظر وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و سازمان زندانها فعالیت می کنند، قرار می گیرد.

رئیس اداره مواد و داروهای مخدر سازمان غذا و دارو گفت: این مراکز مجوز خود را از معاونت درمان وزارت بهداشت دریافت می کنند و شرایط دریافت این شربت توسط معتادان نیز در پروتکل مزبور آمده است.
کد مطلب 1458653

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