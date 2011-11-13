روستای 80 خانواری "داربست" درانتظار برق/ لزوم افزایش نظارت بر پروژه ها

به گزارش خبرنگار مهر، اسفند ماه سال 88 جشن ملی برق دار شدن روستاهای بالای 20 خانوار کشور همزمان با دوره سوم سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به استان هرمزگان از طریق ویدئو کنفرانس همزمان با افتتاح پست 400 کیلوولت گنو در 35 کیلومتری بندرعباس که به دست رحیمی معاون اول رئیس جمهور انجام شد، برگزار شد.

محمدصادق وجدانی سال 88 در حاشیه جشن ملی برق دار شدن روستاهای بالای 20 خانوار در کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس عنوان کرد بود: تاکنون هزار و 544 روستای بدون برق در استان هرمزگان از نعمت برق برخوردار شده اند که تعداد هزار و 347 روستای آن بالای 20 خانوار و 127 روستای آن پایین تر از 20 خانوار بوده است که 123 هزار و 545 خانوار را شامل می شود.

وجدانی با اشاره به اینکه رشد متوسط برق دار شدن روستاها در استان هرمزگان سالانه 19.6 است، اظهار کرد: قبل از انقلاب در استان هرمزگان تنها شش روستا با جمعیت هزار و 135 خانوار برق دار بودند، اما امروز شاهد آن هستیم که تمامی روستاهای بالای 20 خانوار از نعمت برقبرخوردار هستند.

این در حالی است که محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در سال 88 عنوان کرد که 95 درصد روستاهای کشور از نعمت برق بهره مند هستند.

با گذشت دو سال از جشن ملی برق دار شدن روستاهای بالای 20 خانوار در کشور، روستای داربست واقع در شهرستان بشاگرد دارای 80 خانوار و 289 نفر جمعیت از نعمت برق محروم هستند و پروژه برق رسانی به این روستا که از سال 86 آغاز شده است ناتمام مانده است.

روستای داربست روستایی بسیار محروم درغربی ترین نقطه شهرستان بشاگرد قرار دارد، فاصله این روستا تا مرکز شهرستان حدود 270کیلومتر است.

محمد زارعی، عضوشورای اسلامی روستای داربست در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه متاسفانه روستای داربست هنوز از نعمت برق محروم است، عنوان کرد: کار برق رسانی به این روستا از اردیبهشت ماه سال 86 آغاز شد ولی متاسفانه هنوز این پروژه به پایان نرسیده است.

زارعی در مورد علت تاخیر اتمام پروژه بیان داشت: پیمانکار اجرایی این کار چندین پروژ برق رسانی در چندین روستای دیگر استان را نیز بر عهده گرفته و سعی دارد همزمان تمام این پروژه ها را با اندک نیرو و وسیله نقلیه ای که همیشه ایام خراب و دچار نقص فنی است به اتمام برساند.

وی با بیان اینکه پیمانکار سعی دارد هیچیک از این پروژه ها را از دست ندهد، اظهارداشت: هر سه تا چهار ماه فقط چند روزی به پروژه برق رسانی روستای داربست سر می زند و دوباره تجهیزات را به پروژه های دیگر انتقال می دهد.

زارعی افزود: متاسفانه هیچ مسئولی از ادارات مربوطه مانند اداره برق شهرستان، فرماندار و بخشدار و یا شرکت توزیع برق با اینکه اعضای شورای اسلامی گزارش کم کاری این پیمانکار را به آنها اطلاع داده اند عکس العملی نشان ندادند و همچنان شاهد کم کاریهای پیمانکار پروژه برق رسانی روستای داربست هستیم.

همچنین ابراهیم لیاقت رئیس شورای اسلامی روستای داربست گفت: اعضای شورای اسلامی این روستا گزارش کم کاری پیمانکار اجرایی این پروژه را به مسئولان مربوطه ارائه کرده اند ولی متاسفانه هیچگونه اقدام موثری صورت نگرفته وهمچنان پیمانکار این طرح کاربرق رسانی به این روستا را متوقف کرده و متاسفانه هیچ مسئولی ازاین پیمانکار تا کنون علت این کم کاریها را بازخواست نکرده است.

لیاقت تصریح کرد: به دنبال این بی توجهی ها مردم روستای داربست که هیچ راه دیگری نداشتند روزسه شنبه دهم آبان ماه با حضور دسته جمعی در ساختمان استانداری و با ملاقات حضوری استاندار خواستارعلت این کم کاری شدند.

وی گفت: استاندار هم قول مساعد برای شروع به کار مجدد این پروژه و برق دار شدن این روستا در سریعترین وقت ممکن را داد و بنا به درخواست مردم تاکید کرد کنترل و نظارت این پروژه مطمئنا پیگیری خواهد شد.

مسئول شورای اسلامی روستای داربست تصریح کرد: ازعمده ترین علت پایان نیافتن کاربرق رسانی به این روستا درمدت شش سال این است که شرکت توزیع برق هرمزگان و برق منطقه ای چندین کار برق رسانی به سایر نقاط استان را به پیمانکاراجرایی این طرح کرده است.

عدم نظارت صحیح بر عملکرد پیمانکاران و پیشرفت پروژه ها در استان هرمزگان موجب شده تا بسیاری از پروژه های عمرانی و زیربنایی ملی و استانی با گذشت چندین سال از کلنگ زنی و آغاز عملیات با کندی پیش برود.