به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن پخش سریال" ریحانه" از سیمای آذری، مجموعه "هوش سیاه" به کارگردانی مسعود آب پرور و تهیهکنندگی سید عباس فاطمی از شبکه سحر روی آنتن میرود.
داستان این مجموعه مبارزه پلیس آگاهی با جرایم رایانهای است که به تخلفات گروههای مخرب در حوزه رایانهای نرمافزار و الکترونیک میپردازد.
در مجموعه "هوش سیاه" حسین یاری، کیکاووس یاکیده، رضا آشتیانی، کمند امیرسلیمانی، افشین کتانچی، روح الله کمانی، سپیده گلچین، سودابه بیضایی، بهزاد خداویسی، رضا توکلی، صدرالدین حجازی، داریوش اسدزاده، کیانوش گرامی، سپند امیرسلیمانی، ارسلان قاسمی، علیرضا حق شناس، سیامک قاسمی و بهرنگ علوی بازی کردند.
گروه دوبلاژ این سریال، پس از ترجمه متون توسط غلامرضا صفوی، از نیمه دوم مرداد کار خود را به سرپرستی مهدی حسین زاده بورنگی آغاز کرده و با گذشت سه ماه، زبانگردانی " هوش سیاه" را به پایان رساندهاند.
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