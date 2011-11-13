تامین مسکن و اشتغال برای بیماران خاص یک نیاز اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، عطا الله رحمانی آبیدر شامگاه شنبه در چهارمین جلسه کمیته بیماری های خاص استان کردستان اظهار داشت: پرداخت وام برای ایجاد اشتغال بیماران و حل معضل بیکاری آنها مهمترین هدف دنبال شده در راستای تحقق حل مشکل در سطح استان کردستان به شمار می رود.

وی با بیان اینکه میزان حمایت های وزارت بهداشت در پرداخت اعتبار برای بیماران سرطانی کم و نامناسب است، گفت: بیماران سرطانی دارای شرایط سخت جسمی هستند که باید با جلب همکاری و حمایت سازمان ها زمینه برای رفع مشکلات این قشر در استان کردستان فراهم شود.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان اظهار داشت: درمان بیماری های خاص هزینه بردار است و در حوزه انجام اقدامات مربوط به حل مشکلات بیماران بسیاری از اقدامات انجام شده نیازمند تغییر نگرش و رویکرد مسئولان است.

رحمانی آبیدر همسان سازی مشکلات بیماران خاص در کمیته کاری و کارشناسی شده را لازم دانست و بیان کرد: شناسایی ضعف در عملکردها، مزایا و مشکلات زندگی بیماران خاص، هماهنگی برای برطرف کردن این مشکلات در سطح استان کردستان یک نیاز ضروری است.

وی با بیان اینکه هزینه درمان بیماران خاص سنگین است، اعلام کرد: هیچ سازمانی با اعتبارات خاص خود توان تامین هزینه درمانی و تهیه داروی بیماران خاص را ندارد و باید با حمایت مستمر و هماهنگی بین ادارات و سازمان های دولتی نسبت به پیگیری این امور اقدام شود.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان اظهار داشت: مساعد کردن شرایط روحی و روانی برای بیماران و ایجاد موقعیت های مناسب اجتماعی برای آنها و همچنین فراهم کردن مشارکت بیماران خاص در عرصه های مختلف اجتماعی برای تقویت روحی و روانی ضروری است.

رحمانی آبیدر با بیان اینکه مشکل بیماران خاص حیاتی و نیازمند پیگیری های مجدد است، گفت: بیمه ها به نفع خود اقدامات و خدمات ارائه می دهند و شرایط خاص بیماران و وضعیت بحرانی بیمار و زندگی آنها را در نظر ندارند.

وی با اشاره به اینکه سنگینی مخارج درمان بیماری های خاص حتی موجب تعدیل موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده بیماران می شود، گفت: انجام برنامه ریزی و روش های مناسب جمع بندی در حمایت و ارئه انواع خدمات به بیماران دارای شرایط خاص در استان کردستان لازم است.

رحمانی آبیدر در پایان اظهار داشت: نوع حمایت ها بر اساس موقعیت جغرافیای، انسانی و استانی در کشور متفاوت است و در راستای ارتقاء سطح حمایت به بیماران خاص باید اقدامات متناسب با شرایط و وضعیت استان مورد توجه قرار گیرد.

