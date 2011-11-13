موسوی هوایی در گفتگو با مهر: تعیین جانشین سیاسی در غدیر/ غدیر تلفیق دین و سیاست است

حجت الاسلام سیدجواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه غدیرخم تثبیت رسالت پیامبر اسلام(ص) در مسئله ابقا، گفت: اگر بخواهیم بدانیم رسالت پیامبر چگونه ادامه پیدا می کند باید در واقعه غدیر آن را جستجو کنیم.

وی افزود: در مسئله تبیین اسلام و جهان شمول کردن اسلام با آن ظرقیتی که خداوند در این دین آخرالزمانی و در قرآن کریم قرار داده است؛ قرآن یک میبین و مفسر می خواهد که بر تمام زوایای وحی آگاه باشد. وجود مقدس پیامبر(ص) به دستور الهی این مفسر و مبین را در روز غدیرخم به مردم و در آن حادثه بزرگ که حواشی عجیبی دارد در میان بیش از 120 هزار نفر در حجة الوداع معرفی فرمودند.



وی با اشاره به نقلهای تاریخی شیعه و سنی از واقعه غدیرخم تأکید کرد: پیامبر درغدیر خطبه ماندگار خویش را ایراد فرمود که در تمام کتب شیعه و سنی چه در متون تفسیری، حدیثی، ادبی و .و.. از غدیر به بزرگی یاد شده است که کتاب گرانقدر "الغدیر" علامه امینی آن را به کاملترین وجه بیان کرده است.

موسوی هوایی افزود: واقعه غدیرخم در طول تاریخ آثار مختلفی داشت و بزرگترین اثر غدیر این بود که اسلام را جاودانه کرد و تبیین اسلام را تنها در کنار هم بودن قرآن و عترت پیامبر(ص) مطرح کرد تا قرآن برای همه نسلها و عصرها حرف نو و سازنده برای رشد و تعالی انسانها به سمت خدای متعال داشته باشد چراکه قرآن بدون مفسر حالت صامت دارد و نمی تواند با زمانه جلو آمده و نسبت به سؤالات قرنهای مختلف پاسخگو باشد اما این دو ثقل بزرگ قرآن و اهل بیت(ع) در کنار هم می توانند بهترین دین و بهترین روش زندگی را عرضه کنند.



معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه تعیین جانشین سیاسی یکی از اهداف واقعه غدیرخم بود تأکید کرد: بر مبنای اصل هستی که مالک کل عوالم و ولی همه موجوات خداست و بعد رسول خدا که صفات الهی دارد و بعد کسانی که شبیه ترین به رسول خدا هستند سلسله مراتب صحیح دینی و الهی است که یک بخشی از آن در مسائل سیاسی تجلی می کند.

وی افزود: در غدیرهم معرفی شخصیتی سیاسی برای گرفتن زمام امور جامعه و هم بحث ولایت مطرح است که در تعریف قرآنی آن سپردن امر دین و دنیای انسانها به دست ولی الله است. البته بحث جانشینی پیامبر در زمان حیاتشان نیز وجود داشت.



حجت الاسلام موسوی هوایی گفت: وجود مقدس پیامبر اسلام(ص) افرادی را در جاهای مختلف سرزمین اسلامی می گماردند مثل ابن مسعود و به مردم سفارش می کردند که این فرد در میان شما قضاوت می کند و اقامه جماعت می کند و سؤالات شرعی شما را پاسخ می دهد و امور مختلف شما را اداره می کند و در روایتی حتی می فرمایند که ابن مسعود به طور مستقیم فعلا با من ارتباطی ندارد تا اینکه در مدینه مرا ببیند ولی در عین حال من کار شما را به او می سپارم که او فرد پرهیزکار و عالم به مسائل دینی و... است. این مسائل گویای پیوند دین و سیاست در اسلام است و واقعه غدیر نشان دهنده این عظمت است.