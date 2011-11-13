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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۹:۱۷

در صحن مجلس مطرح شد:

اعتراض نمایندگان مجلس به بلاتکلیفی تحقیق و تفحص‌ها و سئوالات از دولت

اعتراض نمایندگان مجلس به بلاتکلیفی تحقیق و تفحص‌ها و سئوالات از دولت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکرات پیاپی نمایندگان نسبت به عدم بررسی نتایج تحقیق و تفحص‌ها و سئوالات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از زمان بندی بررسی نتایج تحقیق و تفحص‌ها در صحن علنی مجلس خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز یکشنبه در آغاز صحن علنی مجلس شورای اسلامی علی اکبر اولیا نماینده مردم یزد با اعلام تذکری اظهار داشت: یکی از شئون اصلی مجلس شورای اسلامی نظارت است اما در پایان مجلس هشتم تعداد زیادی از سئوالات طرح‌های تحقیق و تفحص و شکایت نمایندگان در قالب ماده 233 آیین نامه داخلی توسط هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌ها مورد بی‌مهری قرار گرفته و بررسی نشده است.

همچنین عیسی جعفری نماینده مردم کبودرآهنگ در تذکر مشابهی نسبت به عدم طرح سئوالات از وزیر نفت، وزیر ارتباطات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر دادگستری انتقاد کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکرات گفت: هیئت رئیسه مرتباً بررسی سئوالات را در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌دهد.

وی افزود: هیئت رئیسه در جلسه‌ای زمان بندی را برای بررسی نتایج طرح‌های تحقیق و تفحص مشخص کرد تا گزارش تحقیق و تفحص‌ها را در زمان مقرر از کمیسیون‌ها دریافت کند.

کد مطلب 1458658

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