به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز یکشنبه در آغاز صحن علنی مجلس شورای اسلامی علی اکبر اولیا نماینده مردم یزد با اعلام تذکری اظهار داشت: یکی از شئون اصلی مجلس شورای اسلامی نظارت است اما در پایان مجلس هشتم تعداد زیادی از سئوالات طرح‌های تحقیق و تفحص و شکایت نمایندگان در قالب ماده 233 آیین نامه داخلی توسط هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌ها مورد بی‌مهری قرار گرفته و بررسی نشده است.

همچنین عیسی جعفری نماینده مردم کبودرآهنگ در تذکر مشابهی نسبت به عدم طرح سئوالات از وزیر نفت، وزیر ارتباطات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر دادگستری انتقاد کرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکرات گفت: هیئت رئیسه مرتباً بررسی سئوالات را در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌دهد.

وی افزود: هیئت رئیسه در جلسه‌ای زمان بندی را برای بررسی نتایج طرح‌های تحقیق و تفحص مشخص کرد تا گزارش تحقیق و تفحص‌ها را در زمان مقرر از کمیسیون‌ها دریافت کند.