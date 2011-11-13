لاریجانی خواستار اعلام سریع نتیجه طرح کاهش رابطه با انگلیس شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در آغاز جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به شیطنت‌های اخیر رژیم صهیونیستی و انگلیس مجلس شورای اسلامی باید هرچه سریعتر طرح تغییر رابطه با انگلستان را در صحن علنی به تصویب برساند.

وی اظهار داشت: مدت زیادی است که در کمیسیون امنیت ملی طرح تغییر رابطه با انگلستان خاک می خورد. با توجه به شیطنت‌های اخیر این کشور در پرونده هسته‌ای ایران باید این طرح هرچه سریعتر جهت پیگیری نهایی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارایه شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر کمیسیون امنیت ملی را مامور پیگیری هرچه سریعتر این طرح کرد.

طرح کاهش سطح روابط با انگلستان حدود یک سال است که در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی می‌شود.

بررسی این طرح در دوران فتنه انتخابات 88 آغاز شد.