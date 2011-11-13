به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی روز یکشنبه در واکنش به گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته ای ایران اظهار داشت: هیچ یک از ابعادی که با سرو صدای زیاد چند هفته ای در ضمائم گزارش آمده است، چیزی جدیدی مطرح نکرده بلکه دعاوی است که همیشه در گزارش دو کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است و به همه این اطلاعات مغلوط پاسخ داده شده است و بارها آقای البرادعی اعلام کرد ما به اطلاعات موثق نرسیدیم.

وی گفت: در طرح مدالیته هم که با آژانس توافق گردید این امور مورد بررسی قرار گرفت و اعلام نظر شد اما چرا یکباره حتی در مواردی که بازدید داشتند و در گزارش های قبلی اعلام نظر شده بود که به مورد انحراف از برنامه هسته ای نرسیده ایم، مسیر را عوض کردند و مدیر کل اعلام می کند از طریق برخی کشورهای عضو به جزئیات فنی رسیده و تا حد زیادی معتبر و مرتبط است.

رئیس مجلس ادامه داد: آقای مونشه بلندگوی رژیم صهیونیستی فورا اعلام کرد رژیم اسرائیل خیلی خوشحال است که تمام اطلاعات داده شده از طرف اسرائیل به آژانس در گزارش مدیر کل آمده است .

وی خطاب به آمانو گفت: آیا رژیم صهیونیستی عضو ان پی تی است که شما از آن به اعضا یاد کرده اید؟ این مایه آبروریزی برای شما و آژانس نیست که سخنگوی تبلیغاتی رژیم صهیونیستی صریحا اعلام می کند آنچه ما به آژانس داده ایم در گزارش مدیر کل آمده است؟

رئیس مجلس تاکید کرد: آنقدر این گزارش بی مبنا و عجولانه تنظیم شده که کشورهای مختلف نظیر روسیه، چین و اعضای عدم تعهد آن را گزارش بی اساس و مخرب خوانده اند این در حالی است که در یکسال اخیر اجازه بازرسی های فراتر از تعهدات به آژانس داده شده است.

لاریجانی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی به آژانس بین المللی انرژی اتمی اخطار می کند این روش را جز دشمنی و رونویسی دستورات رژیم صهیونیستی و آمریکا نمی داند و لازم می داند در نحوه همکاری ایران با آژانس بررسی مجددی صورت دهد چرا که آژانس با روش جدید خود نشان داده است همکاری و عدم همکاری تاثیری در تصمیمات غیرکارشناسی آنان ندارد.

وی ادامه داد: بنابراین لازم است کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در این زمینه با همکاری سایر دستگاهها بررسی این موضوع را آغاز کند و نتیجه آن را ارائه دهد.

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: البته با فضاسازی آمریکا و رژیم صهیونیستی در اقدامات پرسروصدای اخیر معلوم می شود این اقدام آژانس حلقه ای از زنجیره ماجراجویی های دیگر نیز هست ، مخصوصا تهدیدات سخیف پرز که بیشتر حکایت از ترس و ژست خروج از انزوای این رژیم داشت. آنقدر ناپخته بود که با دستپاچگی وزیر خارجه این رژیم و سایر کشورهای غربی، آن را رد نمودند اما هشدار به موقع رهبر معظم انقلاب اسلامی آنان را از خواب آلودگی به در آورد که پاسخ ایران به اقدامات تخیلی و ناشیانه این رژیم جعلی هر چند از جنس تهدید باشد آنقدر تاثیرگذار و دردآور است که از درون متلاشی گردد.

لاریجانی گفت: ملت سلحشور ایران هر چند به گزافه گویی های آنان ریشخند دارند اما مصمم هستند که در صورت تحرک آنان ان شاء الله صحنه خاورمیانه را برای همیشه از لوث وجود آنان پاک کنند.

به گزارش مهر رئیس مجلس همچنین در نطق خود شهادت تعدادی از اعضای سپاه پاسداران به خصوص سردار سرلشگر حسن تهرانی مقدم در حادثه انفجار پادگان کرج را تبریک و تسلیت گفت و برای آنان از خداوند خواستار علو درجات و عزت و سربلندی برای ملت و سپاه پاسداران شد.