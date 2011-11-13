به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری اصفهان اظهار داشت: انتخابات آینده باید با قانون‌مندی کامل برگزار شود و ستاد‌های برگزاری انتخابات باید در راستای این موضوع و توجه به قانون در این زمینه اقدامات لازم را انجام بدهند.

وی اضافه کرد: فضای انتخابات آینده باید به صورت عادلانه مهندسی شود و تمام کاندید‌های انتخاباتی از عدالت کامل در جریان انتخابات بهره‌مند شوند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با اشاره به ضرروت رعایت قانون در تمام زمینه‌ها تاکید کرد: ستاد‌های برگزاری انتخابات باید در راستای این موضوع و توجه به قانون در این زمینه اقدامات لازم را انجام بدهند.

وی به اجرای همایش منطقه‌ای انتخابات در اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: همایش منطقه‌ای انتخابات با حضور استانهای چهار محال بختیاری، اصفهان و یزد در اصفهان برگزار می‌شود و قانون‌مداری باید در تمام ارکان انتخابات رعایت شود.

اسماعیلی تصریح کرد: مدیریت استان با همکاری تمام دستگاه‌های اجرایی در راستای این موضوع فعالیت می‌کنند و کمیته‌های انتخاباتی نیز در سطح استان فعال هستند.

وی افزود: اصفهان در راستای تشکیل ستاد‌های انتخاباتی و پیگیری اقدامات مربوط به انتخابات در سطح کشور و میان استانهای دیگر از معدل بالایی برخوردار است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان بیان داشت: ریاست ستاد‌های برگزاری انتخابات به معنای برگزاری انتخابات تنها در روز انتخابات نیست و این موضوع یک فرآیند پیچیده و طولانی‌مدت است.