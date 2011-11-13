موضوع تهدید ایران از سوی اسرائیل را پیگیری می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوب اند میل، به دنبال انتشار شایعاتی مبنی بر برنامه ماجراجویانه سران رژیم اسرائیل برای حمله به تاسیسات هسته ای ایران، "پیتر مک کی" اعلام کرد که در دیدار با "ایهود باراک" درباره این موضوع از وی سوال خواهد کرد.

مک کی که شب گذشته در قندهار با خبرنگاران سخن می گفت در ادامه افزود: اوضاع تغییر کرده و مطمئنا ادامه هم خواهد داشت.

وزیر دفاع کانادا همچنین اضافه کرد: گمان می کنم ایهود باراک بتواند اطلاعات مفیدی درباره برنامه های کابینه اسرائیل در ارتباط با ایران به ما بدهد.

تصویری از پیتر مک کی در افغانستان

مک کی گفت : کانادا از متحدان اسرائیل است و ما نگران اظهارت خصمانه ای هستیم که علیه اسرائیل ایراد می شود.

بر اساس این گزارش، قرار است در روزهای آینده "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم اسرائیل به همراه "ایهود باراک" وزیر جنگ این رژیم به کانادا سفر کند.

تل آویو پیش از انتشار گزارش آژانس بین المللی انرزی اتمی درباره ایران، هیاهوی بسیاری درباره لزوم حمله به ایران به راه انداخته بود اما بعد از انتشار این گزارش مغرضانه، مقامات رژیم صهیونیستی صحبتی از احتمال حمله به ایران نکرده اند.