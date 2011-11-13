نقشه های درجه حرارت زمین/ آینده زمین نارنجی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پروژه با نام حرارت سطح زمین که به صورت مخفف BEST نامیده شده و به رهبری یکی از جنجالی ترین دانشمندان این دانشگاه، "ریچارد مولر" و با همکاری یکی از برندگان نوبل فیزیک 2011، "سول پرلموتر" انجام گرفته از اطلاعات حرارت زمین از سال 1800 تا 2009 استفاده شده تا دانشمندان بتوانند برای گفته خود مدرکی غیر قابل انکار ارائه کنند. مولر به همراه تیم خود در حدود میلیاردها گزارش آب و هوایی طی 200 سال گذشته را جمع آوری کرده اند.

درجه حرارت زمین در سال 2009

با این همه نظریه مولر منتقدانی نیز دارد، از آن جمله می توان به "جودیت کوری" از موسسه تکنولوژی جورجیا اشاره کرد که معتقد است اطلاعات گرد آوری شده نشان از بالارفتن درجه حرارت زمین ندارند بلکه نشان می دهند متوسط حرارت زمین از اواخر دهه 1990 ثابت باقی مانده است. وی همچنین ادعا می کند نموداری که بر روی وب سایت پروژه BEST از درجه حرارت سالهای 1850 تا 2006 منتشر شده، کاهش درجه حرارت را پنهان کرده است.

درجه حرارت زمین در سال 1800، تفاوت حرارتی به خوبی مشهود است

نتایج نهایی پروژه BEST از بررسی و تحلیل 1.6 میلیارد مدارک مرتبط با حرارت زمین از دهه 1800 و از 15 منبع اطلاعاتی مختلف به دست آمده اند. این نتایج نسبت متوسط حرارت دو دهه گذشته و گرمایش جهانی از زمان آغاز انقلاب صنعتی انحرافها و تغییراتی را نشان می دهد. محققان برکلی تمامی اطلاعات به دست آورده را در قالب فایلی ویدیویی و هشدار دهنده از تغییرات درجه حرارت زمین منتشر کرده اند.

درجه حرارت زمین در سال 1850

از سویی دیگر نتایج به دست آمده درباره افزایش یک درجه ای متوسط حرارت سطح زمین با تخمینهایی که توسط معتبرترین ناظران آب و هوایی زمین از جمله مرکز گودارد ناسا، دفتر Met در دانشگاه East Angli و سازمان ملی اقیانوس شناسی و اتمسفری آمریکا به دست آمده اند همخوانی دارند. مولر معتقد است افرادی که نتایج وی را رد می کنند هیچ توجهی به علم ندارند.

درجه حرارت زمین در سال 1900

مطالعات مولر، بزرگترین پایگاه داده های حرارتی و آب و هوایی زمین که تا کنون گردآوری شده است، با این هدف انجام گرفته تا برآوردی شفاف و مستقل از گرمای جهانی داشته باشد.

درجه حرارت زمین در سال 2000

بر اساس گزارش گاردین، در این مطالعه مشخص شده است حرارت مناطق شهری که منجر به گرمتر شدن شهرها نسبت به مناطق روستایی می شوند بر روی افزایش میانگین حرارت سطح زمین تاثیر قابل توجهی ندارد. این به آن خاطر است که مناطق شهری کمتر از یک درصد از خشکی های زمین را تشکیل می دهند.