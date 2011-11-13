به گزارش خبرنگار مهر، نیره اخوان شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری اصفهان اظهار داشت: در برنامه پنج‌ساله مسئله آلودگی ناشی از کارخانه‌ها و صنایع مورد توجه ویژه قرار گرفته و مسئولان باید اقدامات قانونی مشخص شده را نسبت به این صنایع اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه در روز‌‌های گذشته در بیمارستان امیر‌المؤمنین اصفهان مسئله‌ای برای یکی از جانبازان ایجاد شده بود، اضافه کرد: پیش از روز عرفه در این بیمارستان برای همراه این بیمار هزینه‌ای به منظور صرف غذا محاسبه شده بود در صورتی که بیمار در مواجهه با این موضوع روزه بودن خود را عنوان کرده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان باید از ایجاد این موارد در بیمارستان‌ها جلوگیری کنند و اقدامات لازم را در راستای ساماندهی این وضعیت انجام بدهند.

اخوان با اشاره به اهمیت توجه دستگاه‌ها نسبت به اجرایی شدن بودجه سال جاری تاکید کرد: در این بودجه هزینه درمان جایگزین سرانه درمان شده و افزایش هزینه‌های درمانی جانباز از سرانه مشخص شده برای درمان آنها از مهم‌ترین دلایل این موضوع محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بودجه مسائل فرهنگی به صورت درصدی مشخص شده است و با توجه به این موضوع تکلیف تمام دستگاه‌ها در این زمینه مشخص می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دستگاه‌های اجرایی باید با پرداخت به موقع هزینه‌های درمانی جانبازان از افزایش مشکلات و هزینه‌های درمانی آنها در سطح جامعه جلوگیری کنند.