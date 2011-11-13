اساسنامه بنیاد همت جامعه پزشکی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایجاد یک نهاد غیرانتفاعی با هدف ساماندهی به امور هنری، فرهنگی و ورزشی جامعه پزشکی قولی بود که دکتر سید شهاب الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نخستین جشنواره قرآنی، فرهنگی و هنری جامعه پزشکی به خانواده بزرگ سلامت داد و پس از مطالعات و بررسی‌های متعدد در جهت اجرایی شدن این مهم، با حضور جمعی از صاحبنظران حوزه سلامت، هنر و ورزشی اولین جلسه بنیاد هنر، معرفت و تندرستی (همت) جامعه پزشکی برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه، دکتر صدر با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی هنری جامعه پزشکی در تیرماه سال جاری و استقبال گرم هنرمندان و اعضای جامعه پزشکی گفت: ایده تشکیل نهادی که بتواند مسایل هنرمندان فعال در عرصه سلامت و علاقمندان به فرهنگ و هنر را ساماندهی کند از آن زمان شکل گرفت و اکنون بنیاد همت جامعه پزشکی که حوزه فراتر و جامع تری را تحت پوشش فعالیت‌های خود قرار خواهد داد، در حال شکل گیری است.

وی افزود: این نهاد یک نهاد غیردولتی و غیر انتفاعی است که بصورت مستقل فعالیت خواهد نمود و انشاءالله ثمرات و برکات بسیارخوبی خواهد داشت.

پس از آن، اعضای هیئت امنای بنیاد همت در خصوص مفاد اساسنامه و ساختار تشکیلاتی این بنیاد به بحث و تبادل نظر پرداختند و سپس به اتفاق آرا اساسنامه این بنیاد را به تصویب رساندند.

هنرمندان پیشکسوت و سرشناسی همچون ژاله علو، جمشید مشایخی، محمدعلی کشاورز و همایون خرم از اعضای هیئت امنای بنیاد همت هستند و در کنار آنان جمعی از اعضای هنرمند و چهره های فرهنگی، هنری و ورزشی از جمله دکتر رحیم مطلوبی، دکتر افشین یدالهی، دکتر مهرزاد حمیدی، دکتر حبیب هنری، دکتر مسعود نیک دستی، دکتر قدیانی و دکتر زهرا اینچه درگاهی نیز در جمع اعضای هیئت امنای این بنیاد حضور دارند.

برخی چهره های حقوقی مانند وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و جوانان و ورزش و رئیس سازمان صدا و سیما بهمراه تعدادی از مسئولان سازمان نظام پزشکی کشور نیز از دیگر اعضای هیئت امنای بنیاد همت جامعه پزشکی هستند.