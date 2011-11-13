واکنش مثبت پوتین به سخنان صالحی/ تاکید بر همکاری نزدیک روسیه با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایزوستیا، "ولادیمیر پوتین" گفت: روسیه تمایل دارد تا درباره مسائل بین المللی و منطقه ای با ایران همکاری نزدیکی داشته باشد.

وی که روز گذشته در نشست نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای در سنت پترزبورگ صحبت می کرد در عین حال از اظهارات اخیر علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران در نشست وزرای خارجه این سازمان طی نشست (6 الی 8 نوامبر) حمایت کرد.

صالحی در نشست مذکور سیاست دوگانه از سوی استکبار جهانی در برابر مسائل بین المللی را به باد انتقاد گرفته بود.

نخست وزیر روسیه در تائید سخنان وزیر خارجه ایران درباره سیاست های دوگانه استکباری در جهان، افزود: در حقیقت همانطور که شما گفتید قدرت های استکباری جهانی از رژیم های قبلی در آفریقا حمایت کردند، اما آنها در عین حال از انقلاب ها در شمال آفریقا نیز حمایت کردند تا رژیم های سابق را براندازند.