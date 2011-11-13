"ریمانیچ" بسیار سختگیر است/ کنفدراسیون هندبال آسیا به داد ما برسد!

محمدرضا رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تیم ما بازیهای سختی را در مسابقات هندبال انتخابی المپیک لندن در کره جنوبی پشت سر گذاشت و هرچند نمایش خوبی داشتیم اما نتوانستیم جواز حضور در المپیک را بدست آوریم.
وی در مورد عملکرد سرمربی خارجی تیم ملی اظهار داشت: ریمانیچ از نظر فنی مربی خوبی است و عملکرد خوبی دارد اما وی با داشتن خلق و خوی مربیان اروپایی بسیار سختگیر است، این درحالی است که ایرانیها عاطفی هستند و از بابت برخی برخوردهای این چنینی مربیان خارجی ناراحت می شوند.
ملی پوش هندبال کشورمان خاطرنشان کرد: به نظرم "ماجک" شناخت بیشتری از تیم ما داشت و خیلی زودتر از این مربی با تیم هماهنگ شد و با اخلاقیات بچهها کنار آمد اما مطمئنا به مرور زمان شرایط تمرینات ما با این مربی بهتر می شود.
وی در مورد مسابقات جام باشگاههای آسیا هم گفت: ملی پوشان در حالی دو تیم ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان را در رقابتهای باشگاههای آسیا در عربستان همراهی می کنند که پس از حضور در اردوی تدارکاتی کرواسی و مسابقات آسیایی کره جنوبی با خستگی به عربستان سفر کردهاند.
رجبی ادامه داد: تیم ذوب آهن اولین بازی خود را واگذار کرد و دومی را پیروز شد امیدوارم در یک روز استراحت بین بازیها بتوانم کمی قوای جسمانیام را بهبود بخشم و استراحت کنم تا بهتر از این برای تیم باشگاهیام بازی کنم.
وی با انتقاد از حضور بازیکنان غیرآسیایی تحت عنوان تبعه در برخی تیمهای حاضر در مسابقات باشگاهی آسیا گفت: متاسفانه این مسئله که تیمهای باشگاهی کشورها یا حتی ملی آنها از برخی بازیکنان تبعه اروپایی استفاده کنند باب شده است. طبق قانون هر تیم می تواند تنها دو بازیکن خارجی استخدام کند اما این مسئله به حدی مشهود است که تیمی مانند قطر 11 بازیکن تبعه خارجی دارد و درحقیقت ما با یک تیم اروپایی مسابقه می دهیم نه قطری!
عضو تیم هندبال باشگاه ذوب آهن اصفهان خاطرنشان کرد: باید فدراسیون هندبال کشورمان برای حل این مشکل کاری کند. کنفدراسیون هندبال آسیا باید در این خصوص تصمیمی جدی بگیرد و به داد تیمهای دیگر آسیایی برسد و این موضوع هم باید تنها از راه فدراسیونها پیگیری شود، چراکه از دست باشگاهها کاری بر نمی آید.
وی در مورد برنامه آینده تیم ملی در جام ملتهای آسیا هم گفت: تیم در جام ملتهای آسیا و انتخابی قهرمانی جهان کار بسیار سختی دارد، چرا که در گروه ما تیمهای کره جنوبی، ژاپن و کویت و لبنان قرار دارند. تیمهایی که همه مدعی هستند این در حالی است که تنها دو تیم جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را بدست می آورد.
چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه های آسیا از 20 تا 30 آبان ماه در دمام عربستان برگزار می شود.
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