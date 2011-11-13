خادمان و فرهیختگان عرصه های دینی کردستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان و با همکاری حوزه هنری و کانون مداحان و شعرای آئینی این استان از 26 خادم و فرهیخته عرصه های مختلف دینی کردستان با اهداء لوح تقدیر و جایزه نقدی تجلیل به عمل آمد.

در ابتدای این مراسم مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در سخنانی به اهمیت و جایگاه عید غدیر در دین مبین اسلام اشاره کرد و در ادامه افزود: برگزاری این همایش در راستای تجلیل از فعالان عرصه های دینی است و انتظار می رود که همچنین برنامه های در طول سال با جدیت بیشتری دنبال شود.

حجت الاسلام صفی یاری بیان کرد: جایگاه و شخصیت حضرت علی (ع) نه تنها در میان مسلمانان بلکه در میان کشورهایی که خداپرستی در آنها رواج ندارد مورد احترام است و می طلبد که ما مسلمانان با الگوگرفتن از حضرت علی (ع) به سمت و سوی نهادینه کردن عدالت در جامعه قدم برداریم.

در ادامه علاوه بر برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و هنری از سوی هنرمندان، مداحان و شعرای حاضر در این نشست از 26 خادم و فرهیخته عرصه های دینی استان کردستان در چهار بخش خادمان قرآنی، فعالان حوزه انتشارات دینی، فعالان عرصه هنر دینی و فعالان عرصه خدمت گذاری به مکتب اهل بیت (ع) تجلیل و تقدیر شد.

در بخش تجلیل از خادمان قرآنی از عزت ویسی به عنوان حافظ نمونه، علی اشرف زانیار به عنوان کاتب نمونه قرآن، حسین عبدالملکی و زاهد مرادی به عنوان قاریان ممتاز و رضا نوابی به عنوان فعال برتر قرآنی تجلیل و تقدیر شد.

در بخش تجلیل از فعالان حوزه انتشارات دینی از توفیق مرادی مترجم کردی کتاب صحیفه سجادیه، عماد کریمیان مترجم کردی کتاب شریف سنن النبی، بهروز خیریه مولف کتاب پیامبر و اهل سنت در شعر شاعران کرد و همچنین حجت الاسلام عظیمی مولف کتاب بوستان نبوی تجلیل و تقدیر شد.

جمشید فرجوند فردا به عنوان عکاس برتر دینی، جلال نصیری به عنوان فیلمساز برتر دینی، شاهرخ اورامی به عنوان شاعر برتر دینی، سروه نوری به عنوان شاعر جوان حوزه دین و علی احسان فریدونی هم به عنوان شاعر حوزه دین در بخش هنرمندان فعال عرصه دین مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش تجلیل از فعالان عرصه خدمت گذاری به مکتب اهل بیت محمد ترابی، نصرت الله علی نقیان، مهدی قربانی، حلیمه خلیلی، جلال زندسلیمی، عباسقلی شیاسی، براتعلی حیدری، علی محمد زندی، مهدی دهقان، مهدی جانانی، حیدر درویشی و ام البنین پرستان و فاطمه حاجعلی پور مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.

در جریان برگزاری این مراسم همچنین گروه مولودی خوانی خلیفه جلال زندسلیمی به اجرا برنامه پرداخت و شاعران نیز چندین قطعه شعر با موضوع امامت و ولایت قرائت کردند.

