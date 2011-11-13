تصویب دستورالعمل تأسیس خوابگاههای غیردولتی/ مقاوم سازی خوابگاهها

حسین خراشادی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب دستورالعمل تاسیس خوابگاه های غیردولتی افزود: این دستورالعمل پس از نهایی شدن در کمیته تجمیع وزارت علوم به تصویب رسید.



مدیر امور درآمد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه کمیته تجمیع متشکل از معاونان وزارت علوم است، اظهار داشت: در این دستورالعمل موارد مختلفی دیده شده است که از آن جمله می توان به ایجاد شرکت تعاونی خوابگاه داران اشاره کرد.



وی از راه اندازی این شرکت تعاونی خبر داد و ادامه داد: با مساعدت صندوق رفاه این تعاونی در راستای نظارت و بهبود عملکرد فرایند صدور مجوز خوابگاه های غیر دولتی تشکیل شد.



خراشادی زاده از شناسایی تعدادی از خوابگاه داران و انتخاب هیئت رئیسه و مدیر عامل این شرکت تعاونی خبر داد و اضافه کرد: طبق این دستورالعمل متقاضیان می توانند درخواست خود را به تعاونی و یا به دانشگاه ارائه دهند و در صورت دارا بودن شرایط اولیه می توانند در مرحله اول مجوز یک ساله و در مرحله بعد مجوز 5 ساله خود را دریافت کنند.



بازنگری دستورالعمل خوابگاه ها در سال جاری

مدیر امور درآمد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به بازنگری دستورالعمل های خوابگاهها خاطر نشان کرد: در بازنگری دستورالعمل برای خوابگاه های دانشجویی، علاوه بر تعیین نوع تجهیزات و میزان سرانه فضای خوابگاهی دانشجویان، رعایت سیاستهای بهینه سازی محیطهای خوابگاهی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز الزام شده است.



خراشادی زاده ادامه داد: همچنین رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه های انضباطی دانشجویان در نظر گرفته شده است.



وی تاکید کرد: این دستورالعمل ها به منظور نظارت بهتر خوابگاه ها در نظر گرفته شده است تا دغدغه خانواده ها و دانشجویان به حداقل برسد و فضای امن و راحتی برای اسکان دانشجویان ایجاد شود.



تلاش وزارت علوم برای بهینه سازی خوابگاه های موجود



مدیر امور درآمد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقاوم سازی خوابگاه ها را از دیگر برنامه های این وزارتخانه ذکر کرد و یادآور شد: این برنامه برای بهینه سازی و مقاوم سازی خوابگاه های موجود در دستور کار قرار گرفته است.