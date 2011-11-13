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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۹:۵۱

اختصاصی مهر/

تصویب دستورالعمل تأسیس خوابگاههای غیردولتی/ مقاوم سازی خوابگاهها

تصویب دستورالعمل تأسیس خوابگاههای غیردولتی/ مقاوم سازی خوابگاهها

مدیر امور درآمد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تصویب نهایی دستورالعمل تاسیس خوابگاه های غیر دولتی خبر داد و گفت: بر این اساس شرکت تعاونی خوابگاه داران به منظور مشارکت بخش خصوصی در زمینه تاسیس خوابگاه های دانشجویی راه اندازی شد.

حسین خراشادی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب دستورالعمل تاسیس خوابگاه های غیردولتی افزود: این دستورالعمل پس از نهایی شدن در کمیته تجمیع وزارت علوم به تصویب رسید.
 
مدیر امور درآمد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه کمیته تجمیع متشکل از معاونان وزارت علوم است، اظهار داشت: در این دستورالعمل موارد مختلفی دیده شده است که از آن جمله می توان به ایجاد شرکت تعاونی خوابگاه داران اشاره کرد.
 
وی از راه اندازی این شرکت تعاونی خبر داد و ادامه داد: با مساعدت صندوق رفاه این تعاونی در راستای نظارت و بهبود عملکرد فرایند صدور مجوز خوابگاه های غیر دولتی تشکیل شد.
 
خراشادی زاده از شناسایی تعدادی از خوابگاه داران و انتخاب هیئت رئیسه و مدیر عامل این شرکت تعاونی خبر داد و اضافه کرد: طبق این دستورالعمل متقاضیان می توانند درخواست خود را به تعاونی و یا به دانشگاه ارائه دهند و در صورت دارا بودن شرایط اولیه می توانند در مرحله اول مجوز یک ساله و در مرحله بعد مجوز 5 ساله خود را دریافت کنند.
 
بازنگری دستورالعمل خوابگاه ها در سال جاری

مدیر امور درآمد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به بازنگری دستورالعمل های خوابگاهها خاطر نشان کرد: در بازنگری دستورالعمل برای خوابگاه های دانشجویی، علاوه بر تعیین نوع تجهیزات و میزان سرانه فضای خوابگاهی دانشجویان، رعایت سیاستهای بهینه سازی محیطهای خوابگاهی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز الزام شده است.
 
خراشادی زاده ادامه داد: همچنین رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه های انضباطی دانشجویان در نظر گرفته شده است.
 
وی تاکید کرد: این دستورالعمل ها به منظور نظارت بهتر خوابگاه ها در نظر گرفته شده است تا دغدغه خانواده ها و دانشجویان به حداقل برسد و فضای امن و راحتی برای اسکان دانشجویان ایجاد شود.
 
تلاش وزارت علوم برای بهینه سازی خوابگاه های موجود
 
مدیر امور درآمد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مقاوم سازی خوابگاه ها را از دیگر برنامه های این وزارتخانه ذکر کرد و یادآور شد: این برنامه برای بهینه سازی و مقاوم سازی خوابگاه های موجود در دستور کار قرار گرفته است.
کد مطلب 1458676

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