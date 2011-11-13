به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خواجه امیری یکی از این هنرمندان بود که با اجرایش توانست باعث استقبال باشکوه مردم شود، اجرایی که علی رغم این استقبال، انتقاد برخی از اصحاب رسانه را در پی داشت.

پیش از برگزاری اجرای خواجه امیری، شهرام گیل آبادی اعلام کرد؛ بنابر تصمیم شورای برگزاری جشنواره، حضور برای همه آزاد است.

او ضمن اشاره به دلایل این تصمیم عنوان کرد: از آنجایی که بسیاری از خانواده‌ها بضاعت خرید بلیط‌های بالای 70 هزارتومان را ندارند، تصمیم گرفتیم به یمن دو عید فرخنده قربان و غدیر و به برکت نام امام علی(ع) ورود را برای همه آزاد کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: باید پذیرفت که هر حرکت مثبتی، تبعاتی را در پی دارد چنانچه تبعات این تصمیم هم ازدحام جمعیت در تالار وحدت بود که این موضوع سبب ساز نکته بینی برخی رسانه‌ها شد که به حق جزو وظایف ذاتی رسانه‌ها است.

گیل‌آبادی یادآور شد: خشنودم که برنامه‌های نخستین جشنواره هنرهای اسلامی "طواف تا ولایت" تا این حد مورد استقبال قرار گرفته است و بی شک این استقبال مرهون زحمات همه رسانه‌ها و فرهیختگان حوزه اندیشه و هنر است و امید آن می‌رود که این جایگاه مردمی و همه گیر، نشات گرفته از عدالت توزیعی که از مولفه‌های حاکمیت ولایی است، باشد.

وی در پایان گفت: جشنواره‌ای که با هدف پرداخت به وسیع‌ترین مولفه دینی که در هدایت مردم جامعه اسلامی به صلاح و رستگاری شکل گرفته، باید به صورتی مردمی و باشکوه برگزار شود.