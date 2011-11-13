سامانه جدید عضویت سازمان نظام پرستاری راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب قدسیان سرشت افزود: شنبه همزمان با راه اندازی سامانه جدید عضویت سازمان نظام پرستاری برنامه آموزشی برای هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور نیز در محل سازمان نظام پرستاری برگزار شد.

وی افزود: با استفاده از این سامانه و پرتال جدید از این پس عضوگیری و تمدید عضویت در سازمان نظام پرستاری از طریق این سامانه و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام می شود و پرستاران و گروههای واجد شرایط عضویت در این سازمان می توانند از هر جای کشور در صورتی که به اینترنت دسترسی داشته باشند نسبت به عضویت در سازمان صنفی خود یا تمدید عضویت اقدام کنند.

معاون سازمان نظام پرستاری افزود: علاوه بر آن اعضای سازمان نظام پرستاری نیز می توانند با مراجعه به این سامانه جدید نسبت به ویرایش و به روزرسانی اطلاعات شخصی خود مانند آدرس، شماره تلفن، تغییر محل کار یا هر مورد دیگر اقدام کنند ضمن اینکه پرداخت حق عضویت سازمان نظام پرستاری نیز از طریق همین سایت و بدون مراجعه حضوری امکانپذیر است.