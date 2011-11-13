دکتر سید جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان تا 25 آبان ماه فرصت دارند در این آزمون به صورت اینترنتی ثبت نام و در روزهای 29 آبان تا اول آذر مهلت دارند که اطلاعات ثبت نامی را ویرایش کنند.

وی اضافه کرد: داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، معدل دوره کارشناسی خود را به صورت دقیق در فرم ثبت نام درج کنند زیرا چنانچه هر گونه مغایرتی در این زمینه وجود داشته باشد حتی اگر داوطلب به عنوان پذیرفته شده نهایی معرفی شود، از ثبت نام وی ممانعت خواهد شد.

طباطبایی اظهار داشت: دریافت کد رهگیری 14 حرفی پس از ثبت نام نشان دهنده تکمیل ثبت نام است و در صورت عدم دریافت این کد، ثبت نام فرد تکمیل نشده است و فرد، داوطلب آزمون کارشناسی ارشد سال 91 محسوب نمی شود.

وی تاکید کرد: انتخاب دقیق کد رشته های امتحانی اصلی و شناور بسیار ضروری است و هر داوطلب می تواند حداکثر 2 کدرشته را در فرم ثبت نام با توجه به ضوابط اعلام شده، انتخاب کند.

به گزارش مهر، کنکور کارشناسی ارشد سال 91 در 137 کد رشته در روزهای 26 تا 28 بهمن ماه سال 90 برگزار می شود.