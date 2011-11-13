به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی با اشاره به برگزاری همایش بزرگ جبهه متحد اصولگرایان اظهار داشت: گردهمایی بزرگ اصولگرایان با حضور و سخنرانی شخصیت‏های عالی‏رتبه دینی، فرهنگی و سیاسی کشور برگزار می شود.

وی درادامه افزود: در این نشست که با شعار «بصیرت و وحدت در سایه ولایت» برگزار خواهد شد حضرت آیت الله مهدوی کنی و آیت الله علم الهدی و دکتر ولایتی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

رئیس ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان در مورد زمان و مکان این گردهمایی اظهار داشت: گردهمایی بزرگ جبهه متحد اصولگرایان از ساعت 13:30، روز پنجشنبه 26 آبان با حضور امت حزب الله و علاقه مندان از نیروهای انقلاب در مدرسه عالی شهید مطهری واقع در میدان بهارستان برگزار خواهد شد.

زاکانی با بیان اینکه، کار عملی ستاد‌های جبهه متحد اصولگرایان از اوایل آبان شروع شده و مسئولان مجامع، واحدها و کمیته ها نیز شکل گرفته است گفت: در اولین همایش جبهه متحداصولگرایان فعالیت بیرونی ستاد کلید خواهد خورد.

وی همچنین با اشاره به اینکه جبهه متحد اصولگرایان حاصل تلاش جمعی اصولگرایان و تاکید بر گفتمان اصولگرایی است، خاطرنشان کرد: وحدت، بخش مهمی از گفتمان اصولگرایی است که در درون جبهه و خانواده انقلاب تعریف می‌شود و بر اساس اصول و ارزش‌ها شکل گرفته است‌ که از این موارد موجب شکل‌گیری جبهه متحد شد.

زاکانی ابراز امیدواری کرد که حرکت جمعی اصولگرایان با حضور همه عناصر جبهه انقلاب اسلامی، ادامه پیدا کند.

