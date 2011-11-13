نقشه راه پرستاری ایران در حال تدوین است

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب جعفری افزود: در نقشه راه پرستاری به خصوص به نیاز کشور به پرستار و تامین کادر پرستار مرد و زن با توجه نیاز کشور و تغییرات جمعیتی و هرم سنی جامعه توجه می شود همچنین نیاز بخشهای بیمارستانی به خصوص بخشهای مراقبتهای ویژه در این نقشه مورد توجه است.

وی گفت: جامعه ما به سمت سالمندی پیش می رود به همین علت ایجاد و گسترش رشته پرستاری سالمندی و نیز پرستاری امداد و نجات و پرستاری بلایا باید بیش از گذشته مورد توجه نظام آموزشی قرار گیرد.

جعفری ادامه داد: نقشه راه پرستاری ایران در شورای عالی نظام پرستاری در حال تدوین است و بعد از آن قرار است برای تایید نهایی به وزارت بهداشت فرستاده شود.

وی افزود: یکی از نکاتی که در این نقشه مورد توجه است این است که به خصوص با توجه به اجرای قانون ارتقای بهره وری خدمات نیروهای بالینی، با کمبود پرستار در کشور مواجه هستیم و این کمبود در آینده بیشتر هم می شود. ضمن اینکه استاندارد نسبت پرستار به تخت نیز در کشور باید افزایش یابد به همین علت با توجه به روند فعلی آموزش پرستاری کمبود نیروی پرستار در کشور به زودی مرتفع نمی شود.

جعفری گفت: در این راستا با معاونت آموزشی وزارت بهداشت هماهنگی هایی داشتیم که نشستی را با مسئولان این معاونت در شورای عالی نظام پرستاری داشته باشیم تا ظرفیت رشته پرستاری را در دوره های روزانه و اگر لازم شد حتی در دوره های شبانه و دانشگاه آزاد و نیز با ایجاد دانشکده های جدید در کشور بالا ببریم تا تربیت نیروی پرستار را متناسب با نیاز کشور بالا ببریم.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری افزود: از جمله دیگر اقدامات سازمان نظام پرستاری در دوره جدید تقویت بعد پژوهشی پرستاری است که در این مسیر راه اندازی نشریه علمی - پژوهشی حقوق پرستاری در دستور کار است که اقدامات اولیه آن را شروع کره ایم و البته باید به این نکته نیز تاکید کنیم که همه این فعالیتها در مسیر بهبود خدمات پرستاری در کشور و افزایش رضایتمندی مردم و مددجویان است.