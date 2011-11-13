نمایش جزیره در آمل به روی صحنه رفت

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای این تئاتر کاری از گروه تالیکاک وابسته به شورای راهبردی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل است که به مدت ده شب تا 30 آبان ماه همه شب از ساعت 19 به روی صحنه خواهد رفت.

محمد محمدی افزود: این برنامه هنری با موضوع سیاسی و اجتماعی بوده و انقلاب های آفریقای جنوبی را روایت می کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل ادامه داد: این تله فیلم 85 دقیقه است و توسط هنرمندان آمل اجرا خواهد شد.

محمدی به عوامل اجرایی این نمایش اشاره کرد و گفت: این نمایش هنری را امیر امیرنیا کارگردانی می کند و شیرین نادری مقدم هم دستیار کارگردان است.

وی اضافه کرد: در این نمایش مرتضی بختیاری و فرهاد شاهنده نقش اصلی را دارند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل یادآورشد: نگاهی نو و تازه به مقوله فاخر نمایش و اجراهای متعدد با مضامین اجتماعی، فرهنگی و دینی در ایام و مناسبتهای مختلف از سوی کارگردانان و هنرمندان شورای راهبردی تئاتر شهرستان در دستور کار است.